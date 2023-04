Althegnenberg braucht einen Kredit, um alles stemmen zu können

Teilen

Das Rathaus in Althegnenberg. © mm

Es ist kein einfacher und kein schöner Haushalt“: Das sagte Bürgermeister Rainer Spicker (Wählergruppe Bürgerinitiative) über den Gemeinde-Etat fürs laufende Jahr. Es ist eine Kreditaufnahme von 1,1 Millionen Euro nötig. Demzufolge muss die Kreisbehörde den Haushalt genehmigen.

Althegnenberg – Kämmerer Richard Furtmeier meinte zum Haushalt: „Wir haben gerungen, dass wir ihn so hinbringen. Und ganz ohne Risiko ist er nicht.“ Denn die Finanzplanung der nächsten Jahre steht und fällt mit den geplanten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für das Baugebiet an der Graf-Dux-Straße. Das will man nun angehen. Für 2024 rechnet man hier mit 4,2 Millionen Euro an Einnahmen, im Folgejahr sollen es 2,4 Millionen Euro sein, 2026 weitere 1,75 Millionen Euro.

Die Erweiterung des Baugebiets kann erst jetzt angegangen werden, nachdem der Anschluss Althegnenbergs an den Abwasserzweckverband Obere Paar (AWOP) geregelt ist. Vorher hatte die Gemeinde nicht in die Entwicklung des Baugebiets einsteigen können, weil Althegnenberg nicht wachsen durfte, da die bestehende Kläranlage ausgelastet ist. Doch nun, mit dem Anschluss an den AWOP, ist der gordische Knoten durchschlagen. Wenn der Anschluss auch teuer wird: Die zu bauende Druckleitung kostet 4,9 Millionen Euro, aber es gibt Zuschüsse von einer Millionen Euro.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Daneben stehen weitere Investitionen an. Man will die Alte Schule in Hörbach für Feuerwehr und Schützen umbauen. An Planungskosten sind heuer 50 000 Euro eingestellt, später weit mehr. Und schließlich will man für 600 000 Euro Grund kaufen.

Zusätzlich zur Kreditaufnahme muss die Gemeinde Geld aus den Rücklagen entnehmen. Diese schrumpfen von 510 000 auf 156 000 Euro. Durch die Kreditaufnahme ist die Gemeinde erstmals seit drei Jahren nicht mehr schuldenfrei zum Jahresende. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt Ende des Jahres rund 520 Euro.

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sei noch gegeben, dennoch solle jede Investition auf Finanzierbarkeit geprüft werden, so der Kämmerer. Furtmeier warnte auch: „Wir müssen schauen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.“

Der Verwaltungshaushalt hat heuer ein Volumen von 3,9 Millionen Euro. Bei der Einkommenssteuer werden 1,55 Millionen Euro, bei der Gewerbesteuer 340 000 Euro. Zudem gehen 740 000 Euro Schlüsselzuweisungen ein. Auf der anderen Seite sind an den Landkreis 1,1 Millionen Euro Kreisumlage zu zahlen. Hinzu kommt die Umlage von 424 390 Euro an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.