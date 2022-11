Hier soll mit Bürgerbeteiligung ein Windrad entstehen

Der Standort des geplanten Windrads. © Open Street Map, mm, Bürgerwind

Direkt an der Landkreisgrenze bei Althegnenberg soll ein Windrad gebaut werden. Bei einer Info-Veranstaltung präsentierten die Initiatoren von „Bürgerwind Merching“ nun erste Pläne. Das Interesse der Althegnenberger war groß.

Althegnenberg – An die 70 Zuhörer drängten sich in der Waldgaststätte und wollten wissen, was in der Nachbargemeinde Merching (Kreis Aichach-Friedberg) geplant ist. „Wir wollen heute informieren“, sagte Laura Rebitzer von den Initiatoren von „Bürgerwind Merching“ eingangs. Denn mit der Planung stehe man noch am Anfang. Bereits 2014 gab es die ersten Vorstöße , doch das Projekt scheiterte damals an der 10 H-Regel. In der aktuellen Lage, unter anderem auch im Hinblick auf das „Wind-an-Land“-Gesetz, das am 1. Februar 2023 in Kraft treten wird, hat das Projekt laut Rebitzer „wieder Fahrt aufgenommen“.

Nur ein Windrad, nicht sieben

Ihr Vater Thomas Rebitzer, der die Agri-PV-Anlage in Althegnenberg entwickelt hat, gab einen kurzen Abriss über die technischen Details und den Standort. Geplant ist – entgegen falscher Gerüchte, denen zufolge es sieben Windräder werden sollen – ein einziges Windrad auf Merchinger Flur. Stehen soll es südlich der B 2 zwischen den Orten Althegnenberg und Steinach.

Wie hoch das Windrad werden wird ist, ist noch offen. „Man wird es sehen und hören und es wird Schatten werfen“, sagte Gerhard Bauer. Auf seinem Grund soll das Windrad gebaut werden. Zwei Größen sind derzeit in der Auswahl: ein Windrad mit 200 Metern Höhe, das mit 7,2 Millionen Euro Kosten veranschlagt ist. Und größeres mit 249 Metern Höhe, das 8,5 Millionen Euro kostet.

Ein Lärmgutachten wurde bereits erstellt, es ist aber noch nicht rechtskräftig. Im kommenden Jahr stehen Genehmigungsverfahren und Bürgerbeteiligung auf dem Plan. Anfang 2025 soll dann der Bau beginnen.

Bürger sollen investieren

Geplant ist das Ganze als Bürgerwindrad, sprich Bürger können sich finanziell daran beteiligen beziehungsweise in das Projekt investieren. Hierzu kamen dann bei der anschließenden Fragerunde auch kritische Stimmen. So etwa, warum es als Gesellschaftsform keine Genossenschaft werden soll, sondern eine GmbH. Auch wurden Stimmen laut, dass die Bürger nichts von dem Windrad haben, sondern nur als Geldgeber fungieren sollen. Entsprechend polemisch gehaltene Flyer hierzu („Nepper, Schlepper, Bauernfänger“) waren nach der Veranstaltung an den Scheibenwischer der Autos angebracht.

Althegnenberg plant eigenes Windrad

Bürgermeister Rainer Spicker sagte bei der Infoveranstaltung, dass sich auch der Althegnenberger Gemeinderat seit geraumer Zeit mit dem Thema beschäftige und bereits an der Planung für ein Windrad in der Gemeinde arbeitet. „Wir müssen agieren“, betonte er. Die Frage sei nicht, ob ein Windrad komme, sondern wer eines bauen wird.

„Wir wollen zu Althegnenberg keine Konkurrenz sein, sondern können uns ergänzen“, sagte Rebitzer. Man müsse nur schauen, wie man das sinnvoll umsetzen könne. Die Idee sei aber, dass man es gemeinsam mit den Bürgern machen wolle. Rebitzer. „Es geht uns um die Sache und eben nicht ums Geld.“

