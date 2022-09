Bau einer Fußgänger-Ampel: B2 für rund vier Wochen gesperrt

Von: Thomas Steinhardt

In Althegnenberg wird eine Ampel errichtet. © mm

An der B2 in Althegnenberg wird eine Fußgänger-Ampel errichtet. Die Bundesstraße wird in dem Ort deshalb für etwa vier Wochen komplett gesperrt.

Althegnenberg - Am Montag, 26. September, beginnen die Arbeiten für den Bau der Ampel an der B2 in Althegnenberg. Das teilt das Straßenbauamt mit. Die Ampel ersetzt die bisherige Querungshilfe westlich des Netto-Supermarktes. Im Zuge des Umbaus wird die Mittelinsel entfernt. Straßenverlauf und Gehwege werden angepasst. Die Zufahrt zum Supermarkt und zur Oberdorfer Straße ist die ganze Zeit über möglich, so das Straßenbauamt. Zum Abschluss erhält das unmittelbare Straßenumfeld eine neue Deckschicht. Diese Arbeiten finden in den Abendstunden statt.

Die Vollsperrung ist notwendig, weil im gesamten Straßenraum gearbeitet, so ein Sprecher des Straßenbauamts auf Nachfrage. Es gelte, die Mittelinsel entfernen und die Straße sowie die Gehwege anzupassen. Dazu bedürfe es der Arbeitsräume für das Erstellen der Ampelfundamente. Desweiteren müsse zwischen Arbeitern und dem fließenden Verkehr ein Mindestabstand eingehalten werden.

