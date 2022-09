Der besondere Verein: Bei ihnen hat Theaterspielen lange Tradition

Teilen

Nach Theater-Nachwuchs müssen die Henaberger – hier 2018 beim Stück „Quadratratschnschlamassl“ nicht Ausschau halten: Es gibt eine Kinder- und eine Jugendgruppe. © Theaterverein Henaberger Bühne

Wenn ein Bürgermeister einen Theaterverein mit aus der Taufe hebt, dann ist das schon etwas Besonderes. In Althegnenberg werden bereits seit den 1950er-Jahren Stücke aufgeführt – die Gründung der Henaberger Bühne im Jahr 1999 gab der langen Tradition aber eine Form.

Althegnenberg - Der Theaterverein D’Henaberger Bühne wurde im März 1999 gegründet. Einer der Gründer war der damalige Bürgermeister Helmut Hilscher. Generell sind die Gemeindeoberhäupter Althegnenbergs wohl theateraffin: Später stand ein anderer auf der Bühne.

Im alten Gasthof

Aber der Reihe nach. Theater gespielt wird im Ort schon lange. Bereits kurz nach dem Krieg, nämlich im mittlerweile abgerissenen Gasthof Bergmüller. Es fanden sich immer ein paar Leute, die zusammen ein Stück auf die Beine stellten. Später wurde immer zur Gemeinde-Weihnachtsfeier etwas auf die Bühne gebracht. „Da hat abwechselnd ein Verein gespielt. Die Spenden, die es dafür gab, durfte der jeweilige Verein behalten“, berichtet Christine Paul, die heutige Vorsitzende des Theatervereins. „Das war eigentlich eine nette Sache, wurde dann aber eingestampft.“ Das lag wohl daran, dass es bei der Premiere bei der Weihnachtsfeier immer viele Zuschauer gab, dann bei den beiden weiteren Aufführungen an den zwei Sonntagen danach aber nicht mehr. Christine Paul: „Das ist nicht schön, wenn du da vor zehn Leuten spielst.“

Nach einer Pause ging es in den 1980er-Jahren wieder los mit dem Theaterspielen. Das erste Stück war „D’Eisheiligen und die kalt’ Sophie“ 1985. Mit dabei waren auch der spätere Bürgermeister Paul Dosch und seine Gattin.

In der Turnhalle

Als Anfang der 1990er-Jahre das Sportzentrum in Althegnenberg gebaut wurde, gab es eine Bühne in der Turnhalle. Und wer eine Bühne auf dem Silbertablett serviert bekommt, der kann auch gleich einen Theaterverein gründen. 2003 kam dann die Jugend-Theatergruppe dazu. Seitdem zeigen die Erwachsenen und die Jugendlichen je ein Stück pro Jahr. Mittlerweile ist der Verein auf 90 Mitglieder angewachsen. Inzwischen gibt es auch eine Kindergruppe, die von Sabine Hempel-Taschner betreut wird. Dort können Kinder ab acht Jahren Theaterluft schnuppern. In diesem November will der jüngste Nachwuchs das erste Stück aufführen: „Das Nein-horn“ von Marc-Uwe Kling.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch die Jugendgruppe mit Leiterin Martina Grill tritt im November auf, mit dem Stück „Mord mit Konfekt“. 100 bis 120 Zuschauer können pro Aufführung dabei sein. Gespielt wird alles, mal ein Schwank, mal eine klassische Komödie. Gerne auch Kriminalstücke.

„Eines meiner Lieblingsstücke war der ,Räuber Kneißl‘“, erzählt Christine Paul (51). Auch „Der Münchner im Himmel“ kam auch gut an, genauso wie dieses Jahr „Mucks Mäuserl Mord“.

Der Probenraum

Geprobt wird im Probenraum in der Grundschule. Wenn im März Premiere ist, geht es im Januar mit den Proben los, bei November-Aufführungen ist der Start im September. „Das ist ein straffes Programm mit zweimal pro Woche Proben“, berichtet die Vorsitzende. Zwei Wochen vor der Premiere geht es zum Einstudieren auf die Bühne. Dass nicht immer alles glattgeht, versteht sich von selbst. Mal fällt eine Tür während der Aufführung aus der Angel, mal stolpert jemand. „Einmal wurde ein Mantel, der zum Kostüm eines Mitspielers gehörte, über Nacht in den Schweinestall gehängt. Das hat dann allen recht gestunken bei der Aufführung – solche Streiche gibt’s halt auch“, erzählt Christine Paul.

Sie erlebte mit Mitte 20 ihren peinlichsten Bühnenmoment. „Ich hatte komplett den Text vergessen. Und die Souffleuse hat nur noch gelacht.“ Das Publikum klatschte, machte ihr Mut – auf einmal war der Text wieder da. Bei den Kleinen, die heute auf der Bühne stehen, ist noch kein Hänger vorgekommen. „Die sind da recht cool, fast cooler als wir Erwachsene.“

Infos auf einen Blick

Gründungsjahr: 1999; Mitgliederzahl: 90; Vereinsbeitrag: 10 Euro Kinder bis 14 Jahre, 20 Euro Erwachsene und 30 Euro Familie; Ansprechpartner: Christine Paul; Homepage: www.henaberger-buehne.de



Die Serie

stellt Vereine (auch Organisationen und lose Gruppen) vor, die in ihrem Ort oder sogar im ganzen Landkreis einzigartig sind. Auch interessant: Der besondere Verein: Voller Einsatz fürs Naturbad

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.