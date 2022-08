Neues Buch: Altbürgermeister beleuchtet Ortsgeschichte

Althegnenbergs Altbürgermeister Helmut Hilscher und seine Bücher: Die neueste Publikation ist rechts zu sehen. © Hartl

Die Geschichte seines Heimatortes Althegnenberg liegt ihm am Herzen: Nun hat Altbürgermeister Helmut Hilscher nach dreijähriger Recherche ein neues Buch herausgebracht. Es soll sein letztes sein, sagt der 81-Jährige.

Althegnenberg – Helmut Hilscher, Rathauschef von 1977 bis 2002 und beim Amtsantritt für kurze Zeit jüngster Bürgermeister im Landkreis, hat wieder ein Buch herausgebracht. Der Titel lautet „Althegnenberg und Hörbach im Wandel der Zeit – das letzte Jahrhundert“.

Im Wandel der Zeit

Schon für sein vorhergehendes Buch „Althegnenberg im Wandel der Zeit“, das Leben und Wirken von Vereinen und der Gemeinde beleuchtet, hatte sich der inzwischen 81-Jährige für einige Jahre in die Materie vertieft. Und dann stemmte er das Buch-Projekt alleine und auf eigene Kosten. „Fünf, sechs Jahre Arbeit waren es damals“, erzählt Hilscher. Einen staatlichen Zuschuss gab es nicht, wohl aber einige Jahre zuvor, 1999, für das Heimatbuch, das der damalige Kreisheimatpfleger Toni Drexler mit Angelika Fox im Zuge der Dorferneuerung herausgebracht hatte.

Hilscher ließ 250 Exemplare seines 430-seitigen Werkes drucken. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Exemplare.

Großer Aufwand

„Dass es so umfangreich wird, hatte ich damals bei Beginn meiner Arbeit nicht gedacht“, sagt er und schmunzelt. Doch die viele Arbeit und der hohe finanzielle Aufwand, bis das Buch 2009 fertig war, haben ihn nicht davon abgehalten, ein neues Werk anzugehen. In diesem werden die Ortsgeschichte und Entwicklung der beiden Ortsteile beleuchtet. Viele alte Postkarten und Fotos schmücken den Band.

Gebraucht hat Hilscher dieses Mal „nur“ drei Jahre, bis er alles beisammen hatte. Er klapperte die alteingesessenen Bürger ab, bat um Material, das er dann durchsehen und einscannen konnte. Manchmal wurde er weggeschickt – mit den Worten, es sei nichts mehr da. „Es gab aber viele Bürger, die mir gerne etwas zur Verfügung gestellt haben“, berichtet er.

Herausgekommen ist ein interessantes Werk, das den Leser mitnimmt auf eine spannende Zeitreise durch den Ort. Es gibt Kapitel zur Bergkapelle, zur Eisenbahn, etliche Seiten über die Kirchenbücher – und seitenweise füllen alte Postkarten und Fotos das Buch.

Ereignis aus dem Jahr 1670

Eine eigene Geschichte bekommt ein Ereignis aus dem Jahr 1670, als 30 Firste und Häuser in Althegnenberg einem Brand zum Opfer fielen. Ein Bauer war daraufhin so verzweifelt, dass er sich selbst die Kehle durchgeschnitten haben soll. Bevor er starb, konnte ihm jedoch Pfarrer Georg Sutor die Beichte abnehmen und das Sterbesakrament erteilen, sodass er dann in geweihter Erde bestattet werden konnte. Als knapp drei Wochen später Hagel und Schauer wüteten, wurde das Winterfeld verwüstet. Schuld an diesem Unglück, so sagten die Leute damals: der Bauer, der sich das Leben genommen hatte, und der Pfarrer, weil der ihn begraben hatte. Es wurde gefordert, den armen Sünder wieder auszugraben. Der Pfarrer hatte aber seinen Bischof und den Weihbischof um Rat gebeten. Die Order war, dass der verstorbene Bauer, da er ja gebeichtet habe, christlich verstorben und ebenso zu beerdigen sei. „Er hat nun dort zu verbleiben“, hieß es.

Eine Anekdote, die sicher verlorenen gegangen wäre, wenn es nicht Menschen wie Hilscher gäbe, die sich die Zeit nehmen und die Mühe machen, diese Geschichten und viele andere für die Nachwelt zu erhalten.

Brücke geschlagen

Der ehemalige Kreisheimatpfleger Toni Drexler aus Hörbach lobt Hilscher in seinem Grußwort für sein neuestes Werk. Es sei dem Altbürgermeister gelungen, eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart zu schlagen und damit den „Wert der Geschichte und der Tradition als Fundament für die Entwicklung einer Gemeinde herauszustellen“. Auch Bürgermeister Rainer Spicker bedankte sich bei Hilscher für „sein unermüdliches Engagement für die Erhaltung der Gemeindegeschichte“.

Wer das Buch kaufen möchte, sollte schnell bei Helmut Hilscher nachfragen: Es gibt nur noch wenige Exemplare. Innerhalb von kurzer Zeit waren 150 Stück verkauft. Das Buch soll übrigens seine letzte Arbeit sein. Und die habe ihm viel Freude bereitet, sagt er: „Vor allem das Ordnen hat sehr viel Spaß gemacht.“

