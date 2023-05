Schulbus streift Auto - mehrere Kinder verletzt

Kinder auf dem Weg in einen Schulbus.

Althegnenberg

Von Thomas Steinhardt schließen

Bei einem Unfall mit einem Schulbus am Montag bei Althegnenberg sind drei Kinder verletzt worden. Der Schulbus war mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert.

Althegnenberg - Zu dem Unfall kam es am Montag (8. Mai) um 11.30 Uhr im Ortsteil Hörbach. Der 60-jährige Schulbusfahrer schnitt nach Angaben der Polizei eine Kurve in der Luttenwanger Straße und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. In der Kurve kam eine 28-jährige Moorenweiserin mit ihrem Pkw entgegen. Der 60-jährige musste bremsen. Trotzdem stieß der Bus mit dem Auto zusammen. Im Bus stürzten infolgedessen mehrere Kinder.

Drei Schulkinder im Alter zwischen sechs und sieben Jahren zogen sich dabei leichte bis mittelschwere Verletzungen zu, wie die Polizei berichtet.

Der Busfahrer tauschte die Personalien mit der Unfallgegnerin aus. Dann fuhr er weiter, „ohne sich um die verletzten Kinder zu kümmern oder einen Rettungsdienst zu verständigen“, berichtet die Polizei. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt und zudem wegen unterlassener Hilfeleistung.

Das sagt die Sprecherin des Busunternehmens

Eine Sprecherin des Unternehmens, für das der betreffende Busfahrer unterwegs ist, schildert den Fall allerdings ein wenig anders. Sie habe unmittelbar nach dem Unfall mit dem Fahrer Kontakt gehabt. Vor und auch nach dem Zusammenstoß - die Fahrzeuge hätten sich nur gestreift - seien die Kinder im Bus regelrecht „herumgeturnt“, der Fahrer habe sie sogar ermahnen müssen. Dass ein Kind sich verletzt haben könnte, habe der Fahrer nicht gewusst, auf eine entsprechende Frage von ihm habe keines der Kinder (sie waren auf dem Weg in einen Hort) von einer Verletzung berichtet. Erst später habe man davon erfahren. Der Sachschaden wegen des Unfalls sei eher überschaubar - auch für die Autofahrerin sei die Verständigung vor Ort ohne Polizei daher in Ordnung gewesen.

Andere Darstellung

Eltern dagegen treten dieser Darstellung mit Entschiedenheit entgegen, auch was den Ablauf des Informationsflusses angeht. Die Kinder seien sichtlich verletzt und völlig verängstigt gewesen, erst im Hort sei reagiert worden. Der Busfahrer hätte sehr wohl den Rettungsdienst informieren müssen, sagt ein Vater. Außerdem hätten die Kinder mitnichten im Bus herumgetollt. Die Polizei, die ja nicht vor Ort war, verweist auf die nun anstehenden weiteren Ermittlungen.

(Hinweis der Redaktion: Der ursprüngliche Bericht wurde um die Einschätzung der Unternehmenssprecherin und um die Aussagen eines Vaters ergänzt)

