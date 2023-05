Ringelnatter verirrt sich in Wohnhaus - Feuerwehr bringt sie zurück in den Wald

Die Feuerwehr brachte die Natter wieder in den Wald. © Feuerwehr Althegnenberg

Althegnenberg - Einen tierischen Einsatz hatte die Feuerwehr Althegnenberg am Wochenende. Eine Ringelnatter hatte sich in ein Wohnhaus verirrt, wovon die Bewohner nicht begeistert waren. Die Feuerwehrleute packten das Tier vorsichtig in einen Beutel und brachten es zurück in den Wald.