Althegnenberg: B2 wieder befahrbar - darum dauerte die Sperrung länger als gedacht

Von: Thomas Steinhardt

In Althegnenberg wurde eine Ampel errichtet. © mm

Die B2 in Althegnenberg war für den Durchgangsverkehr längere Zeit gesperrt. Ab sofort ist sie wieder befahrbar. Jetzt gibt es eine Fußgängerampel auf Höhe des Netto beziehungsweise am Finsterbach.

Althegnenberg - Die Bundesstraße in Althegnenberg ist seit Donnerstag (10. November) wieder befahrbar. Am Freitag, 11. November, soll die Umleitungsbeschilderung abgebaut werden, wie ein Sprecher des Straßenbauamts auf Nachfrage sagte.

Er erklärt auch, warum die Sperrung länger dauerte als zunächst gedacht: Beim Aufreißen der Straße im Zuge des Umbaus seien die Arbeiter teilweise auf Gegebenheiten gestoßen, die aufgrund der Voruntersuchungen und den vorhandenen Unterlagen so nicht zu erwarten gewesen seien. „Zum Beispiel mussten wir einen Einlaufschacht für das Straßenwasser umplanen, da das vorhandene System nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach.“ Durch die Umplanung habe es wiederum Konflikte mit der Lage einer Leitung gegeben, die gelöst werden mussten.

Im Bereich des Gehweges habe sich heraus gestellt, das ein darunterliegender Schacht deutlich größere Ausmaße hatte als in den Unterlagen verzeichnet. „Deshalb konnten wir die an dieser Stelle vorgesehene Absenkung des Gehwegs so nicht realisieren und mussten ebenfalls umplanen.“

Auch war das Material, das ausgebaut wurde, sei teilweise stärker verunreinigt gewesen als erwartet. Dies machte zusätzliche Beprobungen erforderlich, ehe das Material abtransportiert und entsorgt werden konnte, so der Sprecher der Straßenbauer. „Kurz gesagt: Es gab nicht den einen Grund, sondern es waren mehrere kleine Punkte, die eine Umplanung bzw. Anpassung der Planung erforderlich machten.“ Trotz umfangreicher Voruntersuchungen erlebe man es immer wieder, dass die Gegebenheiten doch anders sind als es zu erwarten war.

Die Verlängerung der Sperrung

Eigentlich sollte die neue Ampel früher fertig werden. Doch dann teilte das Straßenbauamt eine Verlängerung der Sperrung mit. Auch die Ampelregelung für die Oberdorfer Straße blieb bestehen. Als Grund für die verlängerte Bauzeit gab das Amt an, dass sich die Arbeiten für die Anpassung der Straße und der Gehwege im Zuge der Errichtung der Ampel an der B 2 als komplexer erwiesen als geplant Die Ampel auf Höhe des Finsterbachs ersetzt die bisherige Querungshilfe.

