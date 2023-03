Nockherberg in der Mini-Version: Derblecken in Althegnenberger Turnhalle

Das Starkbierfest war gut besucht. Nach der Krüglrede spielte der Musikverein. © Stephanie Hartl

Es ist wieder Starkbierzeit, auch in Althegnenberg. Nach zwei Jahren Pause wurde die Turnhalle wieder zum Mini-Nockherberg.

Althegnenberg - Für die Stimmung sorgten ein gut aufgelegter Bruder Barnabas mit einer Predigt, die viel Lacher und Applaus erntete, sowie das Blasorchester. Zum fünften Mal richtete der Musikverein das Starkbierfest aus, und zum vierten Mal durfte ein Hörbacher als Krüglredner ran.

Helmut Zellner marschierte zum Defiliermarsch in die Halle, winkte ins Publikum und stellte fest: „Ich hab ja gar kein Bier.“ Das wurde herbeigeschafft, und schon konnte es losgehen mit dem deftigen Derblecken. Aus dem Rahmen sollte der Bruder allerdings zu keinem Zeitpunkt fallen. Er bewies auf dem schmalen Grat zwischen Gschert-sein und der Wahrheit das richtige Gespür.

Als Bruder Barnabas teilte Helmut Zellner bei der Krüglrede ordentlich aus. © Stephanie Hartl

Gleich zu Beginn nahm er den Musikverein aufs Korn. Da hätten sich doch einige ein anderes Hobby gesucht, meinte er in Hinblick auf die Lockdown-Zeit ohne Proben und Auftritte, und prompt für Musikernachwuchs gesorgt. Und dann ging es auch schon in die Vollen. Die Ampelbaustelle, die im Herbst für Umleitungschaos gesorgt hatte, durfte natürlich nicht fehlen. Fast unmöglich sei es gewesen, zu den Proben zu gelangen. Nur die Meringer und Kissinger Nachbarn hätten gefunden, dass die Fahrt durch Oberdorfer-, Buchen- und Sudetenstraße weiträumig genug sei.

Diese Sprüche sorgten für Lacher und Applaus „Das ist schon was anderes, wenn man als hauptamtlicher Bürgermeister den ganzen Tag allein im Rathaus sitzt und aus den Schubladen wieder alte Projekte hervorholen kann.“ (zu Rathauschef Rainer Spicker in Bezug auf den Radweg)

„Dabei hätten sich die Henaberger bestimmt dafür interessiert, wie es in einer Toilette für Diverse ausschaut. Aber reingehen hätte sich dann doch keiner getraut.“ (darüber, dass nach dem Rathaus-Umbau nur eine Unisex-Toilette vorhanden ist)

„Vielleicht entsteht ja wieder eine Post an alter Stelle mit der Möglichkeit zum Kauf einer Hermes-Skulptur?“ (zum geplanten Post-Container im Ort)

„Vielleicht werden auch Schwarzbauten wie Gauben und zu groß geratene Balkone einfach weggespült und von der Versicherung bezahlt.“ (über den fleißigen Biber und die sich bildende Seenlandschaft am Zusammenfluss von Sandbrunnen- und Haspelgraben zum Finsterbach)

„Bestimmt würde der erste Baggerhub eine seltene Eidechsenart zum Vorschein bringen, die man dann aufwendig umsiedeln müsste.“ (über die Planungen zur Ortsmitte, die sich schon lange hinziehen)

Damit war der Bogen gespannt zum Alten Schulhaus in Hörbach, in das Feuerwehr und Schützen einziehen sollen. „Wenn es nachm Pesche geht, nach völliger Entkernung im Inneren oder ausgebessert mit Moltofill. Und etwas Wandfarbe, wenn es nachm Schmidt Lu geht“, so Bruder Barnabas in Anspielung auf die beiden Vize-Bürgermeister Peter Neubauer und Ludwig Schmidt.

Neubauer bekam auch noch eine Breitseite zum Thema Maibaum in Hörbach. „Fast hätt’ er ihn alleine aufgestellt, aber es ist nun mal eine Sache der Hörbacher Männer.“ Nicht einmal eine halbe Stunde hat man gebraucht, aber Neubauer war „umso länger damit beschäftigt, mit der Rüttelplatte um den Baum zu tanzen“.

Der Radweg war auch gleich ein Thema. „Als Prestigeobjekt der SPD 1985 angedacht, dann mit einem Randstreifen-Kauf 1990 gestartet, mit grünem Eifer vom Teer befreit, dann in den Archiven der Gemeinde verschwunden, um dann nach 37 Jahren in einer Geheimaktion“ verwirklicht zu werden – kleine Spitze gegen Rathauschef Rainer Spicker und den Vize Schmidt.

Auf die Bahn per se ist man in der Gemeinde ohnehin nicht gut sprechen, schließlich wartet man seit mehreren Jahrzehnten auf eine bessere Taktung. Der Fugger-Express wurde abgelöst durch GoAhead. „Des hoaßt übersetzt bestimmt Gehtheitnet“. Dieser Spruch erntete den meisten Applaus – unterlegt mit ordentlich Groll.

Bruder Barnabas sparte zum Ende hin auch nicht mit einem kleinen moralischen Fingerzeig auf Klimaaktivisten und solche, die es werden wollen, und wetterte gegen Sich-auf-die-Autobahn-Kleber und Papa-SUV-Kutschierer. „Da wäre es doch sinnvoller, auf öffentlichen Plätzen für die Menschen kostenlos Socken zu stopfen oder Pullis zu stricken. Das würde vielleicht den einen oder anderen Jumbojet vermeiden, der aus Birma Socken für drei Euro (…) liefert.“

Nach einer humorig-launigen und kurzweiligen Fastenpredigt fand auch Bruder Barnabas, dass es nun genug ist mit der Schimpferei, und verabschiedete sich mit einem kräftigen Prosit – hoffentlich nur bis zum kommenden Jahr. Stephanie Hartl