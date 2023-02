Dämpfer für Althegnenbergs Wind-Pläne

Von: Ulrike Osman

Die Pläne für Windkraftanlagen im Raum Althegnenberg haben einen argen Dämpfer bekommen.

Althegnenberg - „Leider nicht ganz so erfreulich“ sei das, was er dem Gemeinderat zu dem Thema mitzuteilen habe, so Bürgermeister Rainer Spicker (Wählergruppe Bürgerinitiative) bei der jüngsten Gremiumssitzung. Höhenbegrenzungen aufgrund von Überflughöhen würden den Bau von Windanlagen unwirtschaftlich machen – und damit wohl vorerst ausbremsen.

Davon betroffen seien zwei geplante Anlagen, die direkt an der Landkreisgrenze zu Aichach-Friedberg in der Nachbargemeinde Merching entstehen sollten. Eine davon ist als Bürgerwindanlage auf einem Standort südlich der B 2 zwischen Althegnenberg und Steinach geplant, erst im November fand dazu eine gut besuchte Informationsveranstaltung statt. Funktionieren könne dieses Projekt aber nur bei entsprechender Rendite, so Spicker. Und die sei aufgrund der Höhenbeschränkung nun wohl nicht mehr gegeben.

Mindestens 200 Meter müssten Windanlagen hoch sein, um ausreichend Strom produzieren und Erträge erwirtschaften zu können. Nur so ließen sich die hohen Investitionskosten von acht bis zehn Millionen Euro decken. Nach Informationen, die die Gemeinde vom Landsberger Planungsbüro Sing bekommen hat, dürfe in der Region um Althegnenberg jedoch nichts über 731 Meter hinausragen, berichtete der Rathauschef. Da die Gemeinde 550 Meter über dem Meeresspiegel liege, dürfe eine Windkraftanlage also nur 180 Meter hoch sein.

Im Rahmen einer Standortanalyse sei dem Münchner Ingenieurbüro Beermann („der Windkraft-Kümmerer von Oberbayern“) von der Bundeswehr die Höhenbeschränkung mitgeteilt worden. Auf einer Landkarte ist das betroffene Gebiet rot gekennzeichnet – Althegnenberg liegt mittendrin. „Die Karte ist ein Magenschlag“, so Spicker. Grund für die Höhenbegrenzung sei wohl nicht nur die Nähe zum Fliegerhorst Lechfeld, sondern auch zum zivilen Flughafen in Augsburg. Unter diesen Umständen werde der Landkreis sich schwertun, auf die vom Bund geforderten 1,8 Prozent Windkraftflächen zu kommen, befürchtet Spicker.

Er hofft jedoch, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist. In Richtung Starnberg sei es gelungen, die Mindestflughöhen anzuheben, sodass Windanlagen realisiert werden könnten. „Vielleicht werden auch bei uns in zwei, drei Jahren die Höhen angepasst.“ os