Ampel-Bau in Ortsmitte bewegt Althegnenberger

In Althegnenberg wird eine Ampel errichtet. © mm

Der Ampel-Bau an der Ortsdurchfahrt beschäftigt die Althegnenberger. Das wurde auf der Bürgerversammlung deutlich. Rund 110 Besucher waren in die Turnhalle gekommen.

Althegnenberg – Ein Bürger äußerte Kritik an dem Bau der Ampel. „Ein Zebrastreifen hätte auch gereicht“, sagte er. Verkehrsreferent Norbert Scholz, der bereits im Jahr 2008 die Ampel beim Straßenbauamt beantragt hatte, entgegnete: „Die werden nicht mehr gebaut, weil es keinerlei Sicherheit bietet.“ Die Ampel sei „die sicherste Variante“. Dann müsste es hier mehr Ampeln geben, rief ein Bürger dazwischen. „Wir sind froh, dass wir jetzt die eine bekommen“, so Scholz, der dafür Applaus bekam.

Ein Besucher merkte an, dass es sehr angenehm sei, dass jetzt – bedingt durch den Bau der Ampel – auf der rechten Seite der Oberdorfer Straße Parkverbot bestehe. Könnte das nicht immer so sein?“, wollte er wissen. Bürgermeister Rainer Spicker erklärte, dass die Polizei vorgeschlagen habe, dort eine durchgezogene Linie anzubringen. Das könnte das Parken dort künftig unmöglich machen.

Der Rathauschef sprach das Thema Windrad an und berichtete, dass Merching ein Bürgerrad plane. Das sei auch in Althegnenberg denkbar, im November soll es eine Info-Veranstaltung dazu geben. Im kommenden Jahr wird bekanntlich jedes Bundesland durch das Wind-an-Land-Gesetz verpflichtet werden, Flächen auszuweisen.

Zum Thema Kläranlage konnte Spicker berichten, dass der Abwasserzweckverband Obere Paar (AWOP) dem Beitritt Althegnenbergs nun zugestimmt habe. Derzeit laufen Gespräche mit der Gemeinde Merching über die Trassenführung der Druckleitung, für die es eine Million Euro an Zuschuss gibt.

„Eine neue Kläranlage, die sicher 15 Millionen Euro kosten wird, bräuchten wir gar nicht, wenn wir nicht ständig neue Baugebiete ausweisen würden. Wir ersticken ja schon im Verkehr“, beklagte sich ein Althegnenberger. Eine Bürgerin entgegnete: „Wir brauchen aber auch den Wohnraum.“ Der Rathauschef ergänzte hierzu: „Wir haben aber keine Chance, wir müssen die Kläranlage ersetzten, egal ob wir ein neues Baugebiet machen oder fünf oder zehn – die ist durch. Und die reicht auch nicht mehr für 2400 Einwohner.“ Es handle sich eben um eine Teich-Kläranlage und keine mechanische, so Spicker. Problem sei bekanntermaßen der Vorfluter, der zu klein sei. Schätzungen zufolge wird der Anschluss an Augsburg fünf Millionen Euro kosten, eine Million Euro gibt es an Zuschuss.

Spicker kam auch auf den Stromliefervertrag zu sprechen. Bisher hatte die Gemeinde einen sehr lukrativen Vertrag, der aber ausgelaufen ist. Beim neuen Anbieter erhöhen sich die Strompreise immens. Waren es bislang jährlich 45 000 Euro, werden es demnächst 140 000 Euro sein. „Gedenkt die Gemeinde, Energie zu sparen?“, fragte eine Bürgerin. Die Straßenbeleuchtung sei schon auf LED umgestellt, so Spicker. Das Runterdimmen in den Nachtstunden müsse von den Stadtwerken geregelt werden. „Aber da sind wir dran.“ Über die Flutlichtanlage am Sportgelände müsse man auch noch reden. gog

