B2 in Althegnenberg halbseitig gesperrt

In Althegnenberg ist derzeit ein Teil der B 2 nur einspurig befahrbar:

Fürstenfeldbruck - Die Telekom verlegt im Rahmen des Breitbandausbaus Glasfaserkabel. Die Hauptleitung ist bereits im Boden versenkt, doch nun müssen noch die Anschlüsse zu den Häusern hergestellt werden. Ende der Woche sollte der Weg zur Datenautobahn die Autofahrer nicht mehr behindern. Wegen einesUnfalls auf der A8 kam es am Freitag in der Früh zu vermehrtem Ausweichverkehr auf der B2, weshalb die Baustelle besonders in den Fokus geriet.