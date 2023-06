Rathaus, Kita, Bücherei, Archiv: Der Bau erfüllt vier Wünsche auf einmal

Bürgermeister Rainer Spicker am Schrank mit den Archivunterlagen, hinten der Kindergartenraum. © Hartl

An der Augsburger Straße 6 steht ein für Althegnenberg wichtiges Gebäude: Es dient nicht nur als Rathaus, sondern auch als Kindergarten, Bücherei und Archiv. Eine harmonische Symbiose, wie alle Beteiligten sagen.

Althegnenberg – Das Haus mit der Vierfach-Nutzung funktioniert – selbst nachdem der Gemeinderat im Jahr 2020 wegen der gestiegenen Einwohnerzahl des Ortes um zwei Sitze angewachsen und sein Sitzungssaal vergrößert worden war. Wo früher der Mehrzweckraum des Kindergartens Regenbogen war, tagt nun das Gremium – der alte Sitzungssaal wurde quasi verlängert. Für Zuhörer ist nun auch Platz.

Kindergartenkinder hüten Schatz

Nun aber in den ersten Stock, in den Kindergarten. Eine Gruppe hat hier ihr Zuhause. Sie war im Jahr 2000 entstanden, als der Kindergarten in Hörbach zu voll geworden war. Zwar wurde 2010 das neue Kinderhaus neben dem Sportzentrum eröffnet, doch die Regenbogen-Gruppe blieb im Rathaus. Und das soll auch so bleiben.

„Ich mag das total gerne, das mit dem Kindergarten“, sagt Rathauschef Rainer Spicker. „Sonst bin ich oft ganz alleine im Rathaus, aber manchmal hört man was von oben. Das ist echt nett.“

Archiv ist in einem sehr guten Zustand

Und die Regenbogen-Gruppe hütet einen Schatz in ihrem Gruppenraum: Das Archiv der Gemeinde ist dort untergebracht. In einem Schrank lagern Akten, Dokumente, Bücher – gut verschlossen und geschützt vor Feuchtigkeit.

„Das Archiv in Althegnenberg ist wirklich sehr gut gepflegt, sehr umfangreich und relativ vollständig“, lobt Stefan Pfannes, Archivpfleger für den westlichen Landkreis. Das hat einen Grund: „Das Rathaus gibt es seit fast 120 Jahren. Vieles ist eben an Ort und Stelle geblieben und wurde nicht groß verräumt.“

Die Kommunalverwaltung im ländlichen Bereich bestand früher darin, Bücher zu führen. Viele dieser Bücher gingen im Laufe der Zeit verloren – nicht so in Althegnenberg. Das die Ortsgeschichte hier so genau dokumentiert ist, liegt laut Pfannes aber auch an dem ehemaligen Kreisheimatpfleger Toni Drexler aus Hörbach und dem 2022 verstorbenen Altbürgermeister Helmut Hilscher. Hilscher hatte zwei Ortschroniken verfasst.

Zu guter Letzt geht es in die Bücherei der Gemeinde. In dem großen Raum mit vielen Fenstern war früher, als das Gebäude noch die Schule beherbergte, ein Klassenzimmer. In Althegnenberg wurde 1988 eine Bücherei eingerichtet, damals noch in einem Nebenraum der örtlichen Volksbank. Mit 800 geschenkten Büchern fing alles an, die Leitung hatte Gabi Drexler für 28 Jahre. Die Bücherei wuchs und wuchs, schließlich folgte 1997 der Umzug ins Rathausgebäude.

Kleinste kommunale Bücherei im Landkreis

Und hier wächst die kleinste kommunale Bücherei im Landkreis stetig vor sich hin – und geht mit der Zeit. 2015 erfolgte die Umstellung auf EDV. An die 5000 Medien gibt mittlerweile, neben Büchern auch Brettspiele, CDs und Tonie-Figuren mit Musik und Hörspielen. Aktive Nutzer hat die Bücherei derzeit um die 400, berichtet Anette Fork, die mit Claudia Thalgott die Einrichtung leitet. Geöffnet ist dienstags von 16 bis 18 Uhr. Am meisten ist bei schönem Wetter in der Bücherei los, berichtet Fork: „Dann trifft man sich unten am Spielpatz und kommt dann rauf zu uns.“

Andrea Wagner ist heute mit Tochter Clara da. Die Mama braucht Lesestoff für den Urlaub, und die Fünfjährige hätte gerne eine Tonie-Figur mit einer „Bibi-und-Tina“- Geschichte. „Gibt es das?“, fragt sie. Anette Fork schaut im PC nach, muss aber verneinen. Doch für solche Fälle steht auf ihrem Schreibtisch eine Box, in die man Karten mit einem Wunsch einwerfen kann. Einige der ersehnten Medien werden dann beschafft. Gewünscht wurde sich aber auch eine Lese-Ecke – die ist gerade im Aufbau.

Überhaupt ist quasi das ganze Haus ein Wünsche-Erfüller für die Bürger. Hier ist Platz für Kommunalpolitik, Kinderbetreuung, Ortsgeschichte und die Bücherei.

