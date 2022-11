Selbsthilfegruppe soll Eltern von Kindern mit Schulangst unterstützen

Wenn das Kind plötzlich nicht mehr zur Schule gehen will, stehen die Eltern vor einem Rätsel. So war es auch bei Tanja Überall aus Althegnenberg. Besonders schlimm: Beim Thema „Schulangst“ stehen Betroffene oft alleine da. Deshalb gründete die 50-Jährige nun eine Selbsthilfegruppe.

Althegnenberg – Es kann von einem auf den anderen Tag passieren – das Kind möchte einfach nicht mehr in die Schule gehen. Stichwort: Schulangst. In den meisten Fällen können die Kinder und Jugendlichen diese Angst nicht begründen, aber schon der Gedanke an die Schule kann panische, diffuse Angst auslösen. Hilfe für dieses spezielle Problem ist oft schwer zu bekommen. Damit Betroffene zumindest untereinander Unterstützung und Halt finden, will Tanja Überall aus Althegnenberg eine Selbsthilfegruppe ins Leben rufen.

Hilflosigkeit

Die 50-Jährige ist selbst betroffen, ihr Pflegesohn konnte das vergangene Schuljahr deswegen gar nicht zur Schule gehen. Die Diplom-Pädagogin sagt: „Ich habe schnell gemerkt, man steht da sehr alleine da.“ Denn überhaupt Informationen über das Thema Schulangst zu bekommen, ist laut Tanja Überall gar nicht so leicht. Sie selbst habe eine Riesenhilflosigkeit empfunden.

Die Ursachen für plötzliche Schulangst seien unterschiedlich, es dauere häufig sehr lange, bis man herausfindet, woran es liegt. „Oft ist es Mobbing durch Mitschüler oder Lehrer, oder der Leistungsdruck ist zu groß. Trennungsangst, ein Todesfall oder Krankheit zu Hause können auch ein Grund sein“, sagt Tanja Überall. Das habe sie inzwischen über das Thema „Schulangst“ erfahren. Jeder Fall müsse genau betrachtet werden.

Tanja Überall gründete die Gruppe. © mm

Aber: „Es ist niemand da, der weiß, wie man damit umgehen soll.“ Und der Druck auf das betroffene Kind wird mit jedem Tag, der ohne Schulbesuch vergeht, größer und größer. Und damit wächst auch die Angst weiter. „Das sind einfach zwei Komponenten, die schlecht zusammenpassen“, sagt Tanja Überall.

Kaum Therapieplätze

Sie und ihr Sohn hatten das Glück, einen Therapeuten zu finden. „Aber es gibt grad kaum Plätze, und die Wartezeit beträgt oft ein dreiviertel Jahr.“ Tanja Überall hat sich damals selbst auf Recherche begeben, online hat sie versucht, herauszufinden, wo es Hilfe gibt und in welcher Form. Und dabei hat sie festgestellt, dass andere Bundesländer viel weiter sind als Bayern. „Da gibt es zum Beispiel eine Schulbegleitung oder auch die Möglichkeit, mit den Noten auszusetzen.“

Manche Nachbarlandkreise haben ähnliche Projekte bereits auf die Beine gestellt. Nur: „Es gibt schlichtweg zu wenig Plätze“, sagt Tanja Überall. Schließlich stieß sie bei Facebook auf eine Gruppe zum Thema „Schulangst“. „Das hat mir so geholfen, allein der Austausch mit anderen betroffenen Eltern war so hilfreich für mich“, sagt die Althegnenbergerin.

Deshalb möchte sie hier in der Region etwas Ähnliches schaffen. „Ich wünsche mir, dass sich Eltern mit diesem Problem nicht alleine fühlen und in einer Gruppe Kraft kriegen. Denn es kostet unglaublich viel Zeit und Nerven, das zu bewältigen. Es ist ein permanentes Austesten, was funktioniert.“ Denn ein klassisches Schema F, nach dem man vorgehen kann bei der Behandlung von Schulangst, das gibt es nicht.

Unter Generalverdacht

Hinzu käme, dass allzu oft die Eltern unter Generalverdacht stehen, dass sie ihr Kind nicht zur Schule schicken wollen. Ihr Pflegesohn hat es inzwischen fast geschafft, er befindet sich gerade in der Re-Integration, besucht die Schule auch wieder. Aber der Weg ist noch lang.

Für ihre Selbsthilfegruppe wünscht sich Tanja Überall, dass „wir eine kleine Schatzkiste an Informationen zusammen tragen können“ – sei es, wo es Hilfe gibt, was es für alternative Möglichkeiten der Beschulung oder Ausbildung gibt. Und natürlich die gegenseitige Unterstützung, sei es nur durch einen kurzen Anruf, bei dem man jemandem wieder Mut machen kann, und das Wissen, dass man nicht komplett alleine ist mit dem Problem Schulangst.

Erstes Treffen

Die Eltern-Selbsthilfegruppe „Schulangst“ trifft sich das erste Mal am Freitag, 18. November, online (Beginn 19 Uhr). Anmeldung bei Tanja Überall unter Telefon (0173) 2752196 oder per E-Mail an die Adresse tanjaueberall@freenet.de

