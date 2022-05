Entscheid-Ergebnis hinfällig: Feuerwachen bleiben getrennt

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Es kommt wieder Bewegung in die Causa Feuerwehrhaus.

Althegnenberg - Fest steht: Eine gemeinsame Wache für Althegnenberg und Hörbach wird es nicht geben. Das war zwar vor fast zwei Jahren von der Mehrheit der Wähler im Bürgerentscheid gefordert worden. Doch die Bindung an das Ergebnis ist abgelaufen. Und inzwischen gibt es neue Erkenntnisse. Denn kurz nach dem Entscheid war der Feuerwehrbedarfsplan fertig. Und der besagt, dass die Hilfsfristen nicht eingehalten werden, wenn beide Wehren von einem Standort aus starten. Der damalige Kreisbrandrat Hubert Stefan hatte seinerzeit betont, am besten wäre, beide Standorte zu behalten.

Jetzt entsteht ein neues Feuerwehrhaus in Althegnenberg. Und die Hörbacher Wehr bekommt ein neues Domizil.

Die Gemeinde konnte gegenüber dem Friedhof in Althegnenberg ein Grundstück erwerben, 3295 Quadratmeter groß. Jetzt hat der Gemeinderat eine Flächennutzungsplanänderung und die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Gebaut wird ein neuer gemeindlicher Bauhof samt Feuerwehrhaus. „Wann wir das Feuerwehrhaus bauen, steht aber noch in den Sternen“, sagte Bürgermeister Rainer Spicker (Wählergruppe Bürgerinitiative). Vorrang habe der Bauhof. Doch auch dafür werden die Bauarbeiten wohl erst in einem Jahr starten. Der Gemeinderat votierte einstimmig für das Vorgehen.

Auch für die Hörbacher Feuerwehr tut sich etwas. Sie soll wie berichtet ins alte Schulhaus ziehen. Die Schule als Domizil der Feuerwehr Hörbach sei immer wieder diskutiert worden, so Spicker. Eine Bürgerin hatte dazu nachgehakt: „Das hätte man ja schon längst machen können. Es hieß aber immer, es geht nicht wegen der Zufahrt – und jetzt auf einmal schon?“. Spicker antworte, der Kreisbrandrat habe die Zufahrt als kritisch bezeichnet. Zur Zufahrt gibt es aber inzwischen ein Gutachten. Und das zeige: Durch bestimmte Maßnahmen sei eine Unterbringung der Hörbacher Wehr im früheren Schulhaus möglich. Das sei zwar nicht die beste Lösung, aber eine machbare. „Auch die Feuerwehr Hörbach kann damit gut leben.“

Zudem sollen die Eichenlaub-Schützen ins alte Schulhaus einziehen. Das sei eine gute Kombination, so Spicker.

Bürgerbegehren: Mit Initiatoren gesprochen

Mit den drei Initiatoren des Bürgerbegehrens aus dem Jahr 2020 habe es ebenfalls schon Gespräche gegeben, berichtete der Bürgermeister auf Tagblatt-Anfrage. Zumindest von zweien gab es Daumen hoch für das Vorhaben mit zwei Häusern. Und selbst der Dritte im Bunde stehe dem Vorhaben nicht ausschließlich kritisch gegenüber.

