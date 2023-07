Es gibt wieder eine Post in Althegnenberg

Blumen zur Eröffnung: (v.r.) Bürgermeister Rainer Spicker mit Filial-Mitarbeiterin Heike Weiß, Jürgen Schlamp (Teamleiter Vertriebsleitung München) und Renate Pertner (Vertriebsmanagerin). © Stephanie Hartl

Ein weißer Container mit Briefkasten davor verheißt die gute Nachricht: Nach über 20 Jahren ohne ein entsprechendes Angebot gibt es wieder eine Postfiliale in Althegnenberg.

Althegnenberg – Der Container steht an der Hochdorfer Straße 10. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Die ersten Kunden lassen nicht lange auf sich warten. Die kleine Eröffnungsfeier im Container gegenüber vom Bahnhofsparkplatz ist eben zu Ende gegangen, die Uhr zeigt 14.30 Uhr, da kommen Mimi Stock und Jennifer Olbricht in den Container. „Heute früh haben wir nachgeschaut, wann geöffnet ist“, sagt Mimi Stock und gibt zwei Päckchen an Filial-Mitarbeiterin Heike Weiß. „Das ist schon praktisch, dass wir jetzt nicht mehr nach Mering fahren müssen“, ergänzt sie.

„Althegnenberg ist schließlich auch kein kleiner Ort mehr“, findet auch Jennifer Olbricht. Eine eigene Post habe durchaus ihre Berechtigung in Althegnenberg.

Jürgen Schlamp, Teamleiter der Post-Vertriebsleitung München, erinnert an die Anfänge solcher Filialen. 1992 wurde das als Pilotprojekt gestartet, anfangs in kleinen Geschäften wie etwa Schreibwarenläden. Mittlerweile gibt es über 13 000 Postfilialen, dazu 10 000 Paketshops und 12 000 Pack-Stationen deutschlandweit. Neu sind die Post-Stationen. Dort kann der Kunde Briefe und Einschreiben aufgeben sowie Pakete aufgeben und abholen. „Und zwar nicht beschränkt auf Öffnungszeiten, sondern 24/7“, betont Schlamp. Das sei als Ergänzung zu Filialen gedacht – auch in Althegnenberg wäre eine solche Poststation zusätzlich möglich.

Mitarbeiter gesucht für Freitag und Samstag

Die Post in Althegnenberg machte 2002 dicht. Doch inzwischen zählt der Ort über 2000 Einwohner, weswegen laut Post-Universaldienstleistungsverordnung eine eigene Filiale für den Ort nötig ist.

Derzeit ist es laut Schlamp schwierig, Geschäfte zu finden, in denen eine Filiale untergebracht wird. „Die Container-Lösung ist nicht das absolute Wunschformat“, weiß auch er. Deswegen ist man weiter auf der Suche nach geeigneten Räumen im Ort.

In der neuen Filiale kann alles erledigt werden: Briefe aufgeben, Briefmarken kaufen, Pakete national und international verschicken – einzig Postbank-Geschäfte sind hier nicht möglich. Drei Stunden am Nachmittag wird Heike Weiß künftig für die Bürger öffnen, von Montag bis Donnerstag. Für Freitag und Samstag werden derzeit noch Mitarbeiter gesucht, damit auch diese beiden Tage in Althegnenberg abgedeckt werden können.