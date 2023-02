Als Feldgeschworener wacht er über Althegnenbergs Grenzen

Diesen Grenzstein mit Wappen hat Franz Schäffler von der Gemeinde bekommen. Seit 40 Jahren ist er Feldgeschworener. © Hartl

Sie gehören zu den ältesten, noch erhaltenen Ämtern in der kommunalen Selbstverwaltung: die Feldgeschworenen. Nur noch in Bayern und Rheinland-Pfalz gibt es sie. Einer der knapp 25 000 bayerischen Feldgeschworenen ist Franz Schäffler (74) aus Hörbach. Seit über 40 Jahren hütet er Althegnenbergs Grenzen.

Althegnenberg – Heutzutage ist es für viele Kommunen gar nicht so einfach, neue Feldgeschworene zu finden. Als Franz Schäffler 1979 dieses Ehrenamt übernahm, war das noch anders, er hatte im Grunde genommen gar keinen Wahl gehabt. „Damals war es üblich, dass der Gemeindearbeiter auch automatisch Feldgeschworener ist“, erinnert er sich. Das macht auch durchaus Sinn, denn Ortskenntnis ist eine Voraussetzung für dieses Amt.

Seinerzeit war Franz Schäffler alleine, heute sind es zwei Mann in der Gemeinde. Die Aufgabe der Feldgeschworenen: Kontrollieren und Abgehen der Gemeindegrenze. Ursprünglich sollten es früher einmal immer sieben Feldgeschworene sein, denn falls es Unstimmigkeiten gab, konnte durch die ungerade Zahl kein Unentschieden entstehen. Deshalb wurden und werden in manchen Gegenden, vorwiegend in Franken, die Feldgeschworenen auch Siebener genannt.

Natürlich hat sich Schäfflers Arbeit im Laufe der vier Jahrzehnte etwas geändert. Früher hat beispielsweise das Abmessen sehr viel länger gedauert als heute. Da wurde noch das Maßband herausgeholt, und der Feldgeschworene und zwei Mann vom Vermessungsamt machten sich ans Werk, wenn Grundstücke oder gar Baugebiete neu vermessen werden mussten oder es darum ging, dass ein Grenzstein verschwunden war – was beim Umackern der Felder schon mal passieren kann. Heutzutage geht das Vermessen sehr viel schneller – dank der neuesten Lasertechnik.

Den Grenzstein zu setzen, ist aber nach wie vor ein Knochenjob. Denn schließlich muss das Loch, das ausgehoben wird für den Zehn-Kilo-Stein, an die 50 Zentimeter tief sein. Da kann es schon mal vorkommen, dass der Rücken schmerzt am Abend. Von dem Stein selbst sieht man nach dem Setzen eher wenig.

Bei einem einzelnen Grundstück, das neu vermessen wird, weil es bebaut werden soll, dauert es nicht so lange mit dem Grenzstein setzen. An jede Ecke kommt ein Stein und fertig. Doch bei einem Baugebiet, etwa in Althegnenberg bei der Erweiterung Graf-Dux-Straße, dauert das Ganze etwas länger. „Da sind wir Wochen beschäftigt“, erzählt Franz Schäffler.

Dennoch möchte er dieses Ehrenamt nicht mehr hergeben. „Ich mach’s ja gerne und es ist auch spannend“, sagt er. „Und wenn man so lange Gemeindearbeiter war, kennt man auch jeden Winkel im Ort.“

Dass sich kaum neue Feldgeschworene finden, versteht Franz Schäffler nicht. „Ich hab immer mal wieder rumgefragt, aber es will keiner machen.“ Dabei sei es beileibe nicht so, dass man erst kurzfristig Bescheid bekomme, wenn man angefordert wird. „Ein bis zwei Wochen vorher wird man informiert“, sagt der 74-Jährige.

„Und früher war das schon intensiver, heute kommt es schon mal vor, dass ich einen Tag beschäftigt bin und dann ist wieder ein Monat Ruhe.“

Bei der letzten Bürgerversammlung wurde Franz Schäffler übrigens ausgezeichnet. Über 40 Jahre ist er als Feldgeschworener tätig. Geehrt wurde er dafür zuvor schon im Landratsamt. Von den fünf geladenen Feldgeschworenen war er der einzige, der kam. In Althegnenberg gab es von Bürgermeister Rainer Spicker einen echten Grenzstein als Geschenk – nur dass der mit dem Gemeindewappen verziert ist und auf einem Sockel steht. Franz Schäffler: „So schön sind die echten aber nicht.“

