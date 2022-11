„Henaberg“, „Tschäsweng“ oder „Nice-Giesing“: Kuriose Spitznamen für Brucker Dörfer

Von: Andreas Daschner

„Kodering“ lautet der Kosenamen für den Ort Kottgeisering. Dem Bürgermeister gefällt er jedoch nicht so sehr. (Archivfoto) © Kronenbitter

Spitznamen gibt es nicht nur für Menschen. Auch viele Dörfer haben neben der offiziellen noch andere, mehr oder weniger schmeichelhafte Bezeichnungen. Wie sie zustande kamen, ist oft rätselhaft – beteiligt ist aber in der Regel eine große Portion Fantasie.

Landkreis – LA hat etwas mehr als 1600 Einwohner. Blödsinn? Nein. Denn gemeint ist nicht die Millionenmetropole Los Angeles in den USA, sondern das beschauliche Dorf Landsberied im westlichen Landkreis Fürstenfeldbruck. LA ist der Kosename für den Ort. Wo diese Bezeichnung herkommt, weiß Bürgermeisterin Andrea Schweitzer nicht so genau. „Eine Geschichte mit Bezug zu Los Angeles habe ich noch nie gehört“, sagt sie. LA sei wohl einfach nur eine Abkürzung für Landsberied. Eine, die laut Schweitzer im allgemeinen Sprachgebrauch nicht so sehr verwendet wird, aber dennoch ihren Platz in der Gemeinde hat.

LA wird im Mini-Format sehr geliebt

So haben die Fußballer des FC vor einigen Jahren Bekleidung mit der Aufschrift „LA Love“ herausgebracht. Außerdem haben Feuerwehr- und Bauhof-Fahrzeuge sowie deren Anhänger die Kennzeichenkombination „FFB-LA“. Ob es darüber hinaus einen Personenkreis gibt, der tatsächlich LA sagt, wenn er Landsberied meint, weiß die Rathauschefin nicht.

Humor am alten Hennenberg

Den langen Namen Althegnenberg hört man in der westlichsten Gemeinde des Landkreises eher selten. „Der Kosename Henaberg wird oft verwendet“, sagt Bürgermeister Rainer Spicker. Sogar der Theaterverein hat sich so benannt: Henaberger Bühne. „In der Corona-Zeit hat es auch ein Radio Henaberg gegeben“, berichtet Spicker. Die DJs Stefan Gerber und Marc Seifert haben Musikwünsche für die Bürger gespielt.

Wer es internationaler will, für den hat Spicker noch eine Information: „Es gibt auch einen weiteren Spitznamen: Oldchickenhill.“ Der vereint quasi den Original- mit dem Kosenamen des Orts. Er bedeutet auf Deutsch nämlich so so viel wie Althennenberg – und die Henne auf bairisch heißt eben Hena.

In Nice-Giesing liegt Englisch im Trend

International geht es darüber hinaus in Schöngeising zu, wo ab und an die Bezeichnung „Nice-Giesing“ zu hören ist. Allzu gebräuchlich scheint das allerdings nicht zu sein, denn zu Bürgermeister Thomas Totzauer ist der Kosename noch nicht vorgedrungen. „Vielleicht kommt das bei der Jugend ganz gut an“, sagt er.

So hätten Jugendliche eine Radroute in der Gemeinde kurzerhand ebenfalls Englisch benannt: Schöngeisinger Trail. Totzauer findet den Namen „Nice-Giesing“ jedenfalls lustig.

Saubach führt wohl auf falsche Spur

Gleich zwei Orte im westlichen Landkreis haben wenig schmeichelhafte Namen: Aus Ober- und Unterschweinbach wird gerne mal Saubach. Den Namen findet Oberschweinbachs Bürgermeister Norbert Riepl „nicht so prickelnd“. Er lasse sich bei dem Ortsnamen aber kaum vermeiden. Seinen Ursprung haben Schweinbach und Saubach wohl darin, dass früher am Rambach Schweine gehalten und getränkt wurden.

Während Riepl in Oberschweinbach öfter die Bezeichnung „Saubach“ hört, ist sie laut seinem Amtskollegen Martin Obermeier in Unterschweinbach eher selten anzutreffen. Immerhin ist Saubach nicht der einzige Kosenamen für die beiden Orte. Zu hören sei daneben auch „Schwoamba“ beziehungsweise „Schoambach“. Obermeier sagt: „Dieser Name dürfte dem über die Jahrhunderte gebrauchten Dorfnamen näher kommen, als das heutige Unterschweinbach.“ Vor mehr als 1000 Jahren tauchte in einer alten Urkunde der Name Sueinpah auf.

Kodering hat nicht nur Fans

Sein Kottgeiseringer Amtskollege Andreas Folger nutzt den Kosenamen seines Orts – Kodering – persönlich nicht. „Ich sehe darin keinen großen Sinn oder Wert“, sagt der Rathauschef. Zwar gefalle ihm die Abkürzung nicht besonders, „ich habe aber auch kein Problem damit, wenn sie von anderen genutzt wird“. Im offiziellen Sprachgebrauch und Schriftverkehr verbietet sich für Bürgermeister Folger eine derartige Abkürzung aber.

Tschäsweng entstand am Funkgerät

Anders hält es Erwin Fraunhofer, Rathauschef in Jesenwang. Er nutzt selbst hin und wieder den Kosenamen „Tschäsweng“ für seinen Ort. „Ich höre ihn auch sehr oft, gerade bei der Jugend ist der Name weit verbreitet.“ Etwas abgewandelt nutzt sogar eine Musikgruppe den Namen: Jazz a weng. „Der Kosename kann also gar nicht so schlecht sein“, sagt Fraunhofer.

Entstanden ist „Tschäsweng“ wohl in den 1970er-Jahren. „Man sagt zum einen, dass die Piloten auf dem Flugplatz Jesenwang im Sprechfunk Englisch gefunkt haben und aus Jesenwang Tschäsweng gemacht haben“, berichtet Fraunhofer. Eine zweite Theorie verweist auf die Amerikaner, die seinerzeit auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck stationiert und oft auf dem Flugplatz in Jesenwang waren, um dort mit Cessnas zu fliegen.

