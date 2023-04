Die offene Ganztagsschule startet im Herbst

In der Offenen Ganztagsschule (OGS) gehört ein gemeinsames Mittagessen dazu. © dpa / Franziska Kraufmann

Die Offene Ganztagsschule (OGTS) soll im September in Althegnenberg starten. Die Vorbereitungen laufen, jetzt hat der Gemeinderat zugestimmt.

Althegnenberg – Die OGTS ersetzt die bisherige Mittagsbetreuung (Mitti) an der Grundschule, die von Kindern aus Mittelstetten und Althegnenberg besucht wird. Erst- und Zweitklässler beider Orte gehen in Althegnenberg zur Schule, Dritt- und Viertklässler in Mittelstetten. Dort gibt es einen Hort.

Trägerverein

Im Haushalt sind für die OGTS 150 000 Euro eingestellt: für eventuelle Umbauten. Ein Trägerverein muss noch gegründet werden, denn die Gemeinde will die Organisation nicht an Externe vergeben. „Wir wollen das selbst machen, nach dem Vorbild in Grafrath“, so Bürgermeister Rainer Spicker (Wählergruppe Bürgerinitiative). Großer Vorteil des OGTS: Im Gegensatz zu Hort und Mittagsbetreuung fallen kaum Kosten für die Eltern an. Sie werden Mitglied im Trägerverein, was voraussichtlich zehn Euro pro Jahr kostet. Zusätzlich zu zahlen ist für Mittagessen zu zahlen, Betreuung nach 16 Uhr (davor kostet die Leistung nichts) und Ferienbetreuung.

Rund-um-Sorglos?

„Das ist ein gutes Angebot für Eltern, die sich Hort oder Mitti nicht leisten können“, betonte Althegnenbergs Rektorin Birgit Krautloher. An der pädagogischen Betreuung in der OGTS ändere sich nichts. „Die Freizeit-Gestaltung ist bei der OGTS ganz wichtig“, fügte Spicker hinzu. Ein „Rundum-Sorglos-Paket“ sei das Ganze aber nicht: Es könne vorkommen, dass nicht alle Hausaufgabe erledigt sind und zuhause noch gelernt werden muss.

Marianne Dunkel (SPD) fragte, ob Eltern Mitglied im Trägerverein werden müssen. Dazu Kindergarten-Referentin Janine Beier-Seifert (parteilos): „Manche machen das verpflichtend.“ Das sei in Althegnenberg nicht vorgesehen, aber die Mitgliedschaft sei erwünscht. Letztlich votierte der Gemeinderat einstimmig für das Projekt. gog

