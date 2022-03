Gesundheitszentrum, Gasthaus, Wohlfühlort: Große Pläne im Nachbarlandkreis

Von: Ulrike Osman

Christine Bergmair an dem Feld, das bebaut werden soll. Die 29-Jährige ist Osteopathin und Heilpraktikerin, ihre Eltern Stefan und Renate betreiben einen Agrarhandel und eine Landwirtschaft © Privat

Vor den Toren des Landkreises soll Großes entstehen: Bei Steindorf möchte eine ortsansässige Familie einen Komplex aus Gesundheitszentrum, Gasthaus und Lebensmittelmanufaktur errichten.

Steindorf – So soll die Gesundheitsversorgung für die ländliche Region im Grenzbereich der Landkreise Aichach-Friedberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg verbessert werden.

„Unser Anliegen ist es, einen Wohlfühlort zu schaffen“, sagt Christine Bergmair. Die 29-Jährige ist Osteopathin und Heilpraktikerin, ihre Eltern Stefan und Renate betreiben einen Agrarhandel und eine Landwirtschaft. Gemeinsam wollen die Drei das Projekt umsetzen, dem sie den Namen „i-Tüpferl“ gegeben haben.

Auf einem 12 000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen einem Neubaugebiet und einer Sauerkirschplantage im Norden Steindorfs (Kreis Aichach-Friedberg) soll als erstes das „Gesundhaus“ entstehen. So haben die Bergmairs ihr geplantes Zentrum für bis zu neun medizinische und therapeutische Praxen genannt. Eine davon wird Christine Bergmair selbst beziehen, eine weitere würde sich für einen Hausarzt oder eine Gemeinschaftspraxis eignen, so die Steindorferin.

Außerdem werden in dem Zentrum die Bereiche Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Ernährungsberatung, Psycho- und Familientherapie, Heil- und Sozialpädagogik, Rehasport und Personal-Training vertreten sein. In Frage kommen außerdem Geburtshilfe, Logopädie und Ergotherapie. Hier ist Christine Bergmair noch auf der Suche nach Interessenten. „Die Resonanz ist total positiv, aber ich bin noch nicht ausgebucht.“

Die Planung. © Privat

Zur besseren Betreuung der Patienten wünscht sie sich zwischen den einzelnen Praxen interdisziplinären Austausch und Vernetzung. „Das ist etwas, was im Gesundheitswesen oft zu kurz kommt, aber einen großen Mehrwert für Patienten bietet“, ist die 29-Jährige überzeugt. Im Gesundhaus soll auch ein Seminar- und Gruppenraum für Kurse, Vorträge und andere Veranstaltungen entstehen.

Von politischer Seite erfahren die Pläne starke Unterstützung, die Bauleitplanung wurde bereits auf den Weg gebracht. „Für unsere kleine Gemeinde ist das ein hochinteressantes Projekt“, sagt Bürgermeister Paul Wecker. In Steindorf leben knapp 1000 Einwohner, verteilt auf den Hauptort und die Dörfer Eresried, Hausen und Hofhegnenberg. Wecker reizt die Aussicht, einen Hausarzt in den Ort zu bekommen. Deshalb beteiligt sich die Gemeinde aktiv an der Suche.

Von dem medizinischen Angebot würden auch die Bürger der umliegenden Dörfer im Grenzgebiet dreier Landkreise profitieren, betont Christine Bergmair. Sie denkt hier vor allem an Ältere und Familien mit Kindern. „In dieser Ecke gibt es so gut wie kein Angebot.“

Mit der Baugenehmigung rechnet die Unternehmerfamilie in den nächsten Wochen. Das Gesundheitszentrum soll bis Ende des Jahres fertig sein. Die weiteren Gebäude werden voraussichtlich erst später entstehen.

Christine Bergmair ist davon überzeugt, dass die „idyllische Lage“ des Grundstücks gute Bedingungen für das geplante Gasthaus mit Veranstaltungssaal und Hotelbetrieb sowie ein Feinkosthaus mit Lebensmittelmanufaktur, Showküche und Verkaufsraum bietet. Hier sollen Produkte der familieneigenen Landwirtschaft verarbeitet werden, darunter Dinkel und Senf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.