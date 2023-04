Geteilte Meinungen zu Rückbau von Dachgeschoss

Teilen

Wegen Dachgauben und zu hohen Kniestock entstand verbotenerweise ein Vollgeschoss. Jedem Bauherren und insbesondere einem Bauunternehmer muss bewusst sein, dass das Entdeckungsrisiko hoch ist. Sabine Dösing, Leiterin Bauamt © mm

Der „Schwarzbau“ an der Münchner Straße in Althegnenberg hat hohe Wellen geschlagen. Während die eine Seite kritisiert, dass die Bauordnung viel zu streng ist, lobt die andere Seite, dass durchgegriffen wird und dass „mal nicht die Frechheit gesiegt hat“.

Althegnenberg – Wie berichtet, war in der Gemeinde ein Mehrfamilienhaus errichtet worden, das nicht dem Bauantrag entsprach. Für diesen war extra der Bebauungsplan geändert worden, doch es folgten weitere Überschreitungen. Am Ende schritt das Landratsamt ein und verfügte einen Rückbau. Es folgte die Klage des Bauherrn und der Gerichtstermin vor Ort, der sogenannte Augenschein. Der Richter bestätigte die Entscheidung der Kreisbehörde.

Richtig so

In den Sozialen Medien hieß es hierzu in den vielen Kommentaren unter anderem: „Richtig so“ und „Blaukraut bleibt Blaukraut und Bauplan bleibt Bauplan“. Aber es wurde auch Folgendes geschrieben: „Schade um die sogenannte Graue Energie“, „unerträgliche Vorschriften“ und „Ressourcen-Verschwendung“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Entdeckt worden war der Fall in Althegnenberg durch eine Baukontrolle. „Jedem Bauherren und insbesondere einem Bauunternehmer muss bewusst sein, dass das Entdeckungsrisiko hoch ist.“ Das erklärt Sabine Dösing, Abteilungsleiterin Bau, Wohnen, Umwelt und Kreisentwicklung im Landratsamt.

Nicht an der Tagesordnung

Fälle wie in Althegnenberg sind aber nicht an der Tagesordnung. „Ein solch gravierender Fall stellt die Ausnahme dar“, so Sabine Dösing. In der Region musste bislang auch noch kein Haus komplett abgerissen werden. „Es wurden aber bereits umfangreichere Teilrückbauten angeordnet.“ Diese und Beseitigungsanordnungen von Garagen und Gartenhütten gibt es immer wieder.

Im Fall Althegnenberg wurden vor allem die beiden Dachgauben sowie die Erhöhung des Kniestocks, die das Dachgeschoss zum Vollgeschoss machen, beanstandet. Denn ein drittes Vollgeschoss ist nicht zulässig. Laut Sabine Dösing vom Landratsamt ist das Dachgeschoss noch unbewohnt, sodass bei Rückbau niemand unmittelbar betroffen ist. Neben dem Rückbau wird in solchen Fällen auch ein Bußgeld aufgrund der vorliegenden Ordnungswidrigkeit fällig. Der Bußgeldrahmen kann bis zu 500 000 Euro betragen.

Verhältnismäßigkeit

Wann ein Rückbau angeordnet wird, hängt immer vom Einzelfall, sprich von der Verhältnismäßigkeit ab, erläutert Sabine Dösing. Dabei sei zu beachten, „wie gravierend der Verstoß ist und wie hoch der Aufwand des Rückbaus“. Ein Rückbau muss indes nicht sofort am Tag der Richterentscheidung begonnen werde, das kommt auf den Umfang an. „Wenn keine Gefährdung vorliegt, können wir ausreichend Zeit, das heißt, ein paar Monate zugestehen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.