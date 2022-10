Große Trauer um Altbürgermeister von Althegnenberg

Von: Ulrike Osman

Teilen

Helmut Hilscher schrieb Bücher über seine Heimat. © mm

Altbürgermeister Helmut Hilscher ist tot. Er starb nach kurzer Krankheit im Alter von 81 Jahren.

Althegnenberg – 25 Jahre lang lenkte Hilscher die Geschicke der Gemeinde und verwirklichte so manches Zukunftsprojekt, darunter den Bau von Sportzentrum, Grundschule und Kläranlage. Im Mai 1977 stieg Hilscher zum Bürgermeister auf, nachdem sein Amtsvorgänger verstorben war. Seiner politischen Gruppierung, der Bürgerinitiative, gehört auch der heutige Rathauschef Rainer Spicker an. Für ihn war Hilscher auch ein persönlicher Freund. „Er wollte keiner der großen Parteien angehören. Es war ihm immer wichtig, vor Ort unabhängige Politik für die Bürger zu machen“, sagt Spicker über seinen Vor-Vorgänger.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der aus Oberschlesien stammende Inhaber einer Baufirma setzte sich stets für die Belange der Althegnenberger ein. Als die Bahn den viergleisigen Ausbau der Strecke München-Augsburg plante und unangenehme Themen wie Grunderwerb, Enteignungen und Ausgleichsmaßnahmen anstanden, kämpfte Hilscher für die Interessen der Menschen im Ort.

Seine Leidenschaft galt der Heimatgeschichte – ein Thema, bei dem er eng mit dem ehemaligen Kreisheimatpfleger Toni Drexler zusammenarbeitete. Zwei Bücher schrieb der Ehrenbürger über die Historie Althegnenbergs – das zweite bot er heuer beim Sommerfest noch selbst an. Hilscher war an der Gründung von Theater- und Musikverein beteiligt und setzte so auch Impulse für das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde. Er hinterlässt seine Frau Maria-Luise und drei erwachsene Kinder. os

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.