Nur minimale Verbesserungen im Bahnverkehr: „Das begeistert niemanden“

Teilen

Blick ins Innere des Mireo © Go-Ahead/Karg

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember gibt es im Bahnverkehr kleinere Verbesserungen im Westkreis. Der erhoffte große Wurf aber bleibt aus.

Fürstenfeldbruck - In den Morgenstunden wird es je einen Zugstopp mehr als bisher in Althegnenberg und Mammendorf geben. Außerdem hält am Abend ein Zug mehr als bislang in Mammendorf.

Von diesen Verbesserungen berichtete jetzt Alfred Beheim vom Verkehrsausschuss der nordwestlichen Gemeinden im zuständigen Ausschuss des Kreistags. „Man ist froh um jeden Semmelbrösel. Wenn man einen einsacken kann: dann gerne“, kommentierte Beheim, der zu einem persönlichen Gespräch mit Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter eingeladen worden war. Große Illusionen habe man sich nicht gemacht, aber durchaus Hoffnung gehabt, erzählte Beheim. Jedenfalls habe man den Minister nachdrücklich auf das Problem hinweisen können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die seit langem angestrebten weitaus größeren Verbesserungen für Althegnenberg, Haspelmoor und Mammendorf auf der Strecke zwischen Augsburg und München wieder abgelehnt wurden: Ein Forderungskatalog des Kreistags war vor dem persönlichen Gespräch vom Ministerium zwar wortreich, aber in der Summe klar als nicht umsetzbar niedergebügelt worden. Der Forderungskatalog des Kreistags sei „abmoderiert“ worden, meinte ein um freundlichere Worte bemühter Beobachter. Der Stundentakt für die drei Orte bleibt damit in weiter Ferne.

Harte Kritik

Das stieß im Ausschuss auf teils harte Kritik. Andreas Birzele (Grüne) etwa hielt es für einen „schlechten Witz“, wie der Bürger hingehalten werde. Etwas diplomatischer drückte es Westkreis-Experte Hubert Ficker (CSU) aus: Es gebe leichte Besserungen, meinte er. „Das begeistert aber niemanden.“

Wie Beheim berichtete, werde man nun vielleicht über Expresse-Busse nachdenken. Die lägen dann in der Verantwortung des Landkreises, der sie freilich auch bezahlen müsste. st

Auch interessant: Die S-Bahn in der Region Fürstenfeldbruck

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.