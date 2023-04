Henaberger Erlebniswelt auf dem Weg zur Vereinsgründung

Fantasie im Wald

Weil sie mit ihren Kindern so viel Spaß hatten bei einem Erlebnisspaziergang im Perlacher Forst, haben zwei Mütter aus Althegnenberg die Gruppe „Henaberger Erlebniswelt“ gegründet. Und deren bisherige Veranstaltungen waren so erfolgreich, dass nun ein Verein entsteht.

Althegnenberg – Sabine Hempel-Taschner und Sabine Eckert waren Feuer und Flamme nach der Schnitzeljagd im Perlacher Forst. „Wir haben uns im Spaß gesagt, das müsste man auch bei uns machen“, erinnert sich die 39-jährige Sabine Hempel-Taschner. Aus dem Spaß wurde schnell Ernst. „Wir hatten bald die ersten Ideen im Kopf, wie so etwas aussehen könnte.“

Doch für einen Erlebnisspaziergang braucht man auch eine gute Geschichte. Und hier kam Kilian Braun ins Spiel: Der Althegnenberger ist Buchhalter und schreibt in seiner Freizeit Fantasy-Romane. „Feen, ein Zauberstab und ein Kobold – das war die Grundlage der Geschichte. Darauf habe ich aufgebaut“, erzählt der zweifache Vater.

Im Sommer 2022 stand dann die erste kostenlose Fantasy-Schnitzeljagd im Wald an – für Kinder ab drei Jahren und deren Eltern. Es ging in der Geschichte um die Rettung des Waldes. Dem Trio ist wichtig, dass Eltern dabei sind. Denn zum einen wolle man ein „Erlebnis für die ganze Familie schaffen“, sagt Sabine Hempel-Taschner. Zum anderen handele es sich bei dem Angebot nicht um Kinderbetreuung – und hier und da hilft es sicher, wenn Mama oder Papa etwas erklären.

Über 500 Kinder bei Schnitzeljagd im Wald

Unterstützung bekam das Trio bei der Premiere vom örtlichen Theaterverein, der Henaberger Bühne: Ein Großteil der Darsteller machte mit. Viel Text gab es nicht zu lernen. „Die Theaterspieler bekamen nur eine Rollenbeschreibung und Info zur Geschichte, und dann war viel Improvisation dabei“, sagt die 39-Jährige. Aber auch bei der Organisation und dem Vertragsabschluss mit dem Waldbesitzer sei die Hilfe durch den Theaterverein sehr wichtig gewesen, sagt Sabine Hempel-Taschner.

Große Resonanz

Die Resonanz war gigantisch. Beim zweiten Termin kamen trotz schlechten Wetters noch mehr Interessierte. Insgesamt waren es über 500 Kinder, die dieses neue Angebot in der Gemeinde wahrnehmen wollten. Beim zweiten Mal, so erinnert sich Kilian Braun, war er an seiner Station im Wald nonstop beschäftigt: Sobald eine Gruppe die Aufgabe erledigt hatte, kam schon die nächste.

Viel Hilfe

Also brauchte man mehr Unterstützung, um das Projekt bewältigen zu können. Und die bekam das Trio: „Egal, wo wir hingegangen sind: Wir hatten nicht erwartet, dass wir so einfach Hilfe kriegen würden“, berichtet Sabine Hempel-Taschner. Und mit so viel Rückenwind war klar, dass sich die Erlebniswelt nicht nur im Wald abspielen soll. So organisierte das Erlebnis-Team im Dezember drei Adventsfenster im Ort – mit Geschichten rund um den Zauberer Trubi. Dann folgte ein Spieletreff im Pfarrheim. Dieses Angebot gibt es wieder am 20. Mai, 5. August, 7. Oktober, 4. November und 9. Dezember.

Das nächste Erlebnis

Und natürlich laufen die Vorbereitungen für das nächste Walderlebnis auf Hochtouren. „Die Geschichte steht“, berichtet Autor Kilian Braun und verrät ein Stichwort: Traumwelt. Am 8. Juli geht es los. Weitere Wald-Schnitzeljagden sind am 29. Juli und 2. September (bei schlechtem Wetter jeweils einen Tag später). Ein weiteres Angebot des Teams ist bereits ausgebucht: die Bastelworkshops für den Mütter- und den Vatertag. Und fast nebenbei tut man noch Gutes: Bei den Schnitzeljagden wurden 2200 Euro an Spenden eingesammelt, die an die Aktion Schultüte gingen.

Mit Volldampf wird außerdem an der Vereinsgründung gearbeitet. Sieben Gründungsmitglieder sind es, die die Henaberger Erlebniswelt zum Verein machen werden. Die Satzung ist fertig, bald soll es zum Notar gehen, danach steht die Gründungsversammlung an.

Viel mehr Ideen als Zeit vorhanden

Wenn alles erledigt ist, können sich alle auf die Angebote konzentrieren – und das ist auch gut so, sagt Sabine Hempel-Taschner: „Es ist ein zeitintensives Hobby. Wir haben ganz viele Ideen und zu wenig Zeit.“

Weitere Informationen im Internet auf www.henaberger-erlebniswelt.de.

