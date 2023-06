Gasthaus Sandmeir in Hörbach feiert Wiedereröffnung

Von: Ulrike Osman

Teilen

O´zapft is: Brauerei-Chef Michael Schweinberger (im Hintergrund), Bürgermeister Spicker und Wirt Erkan Can (rechts). © Weber

Zwei Schläge brauchte es, dann floss offiziell wieder Bier im Gasthaus Sandmeir: Das Hörbacher Traditionshaus ist wieder eröffnet.

Hörbach – Unter dem Beifall der zahlreichen Gäste übernahm Bürgermeister Rainer Spicker den Fassanstich bei der Wiedereröffnung der Hörbacher Traditionswirtschaft. Damit ist die mehr als einjährige Durststrecke seit der Schließung des Gasthauses beendet. Eigentlich herrscht im Sandmeir bereits seit dem 11. Mai wieder Betrieb – ein soft Opening ohne viel Werbung. Dennoch seien die ersten Wochen gut gelaufen, so der neue Wirt Erkan Can. Verändert hat er in den Räumlichkeiten kaum etwas. „Nur die Dekoration ist neu.“ Tatsächlich hatte das frühere Wirts-Ehepaar Petra und Konrad Bentenrieder noch vor wenigen Jahren groß investiert, unter anderem in eine hochmoderne Küche.

Corona

Doch dann kam Corona. Pandemiebedingte Umsatzeinbußen und Personalmangel ließen im Sandmeir die Lichter ausgehen. Umso größer ist nun die Freude, „dass wir wieder eine schöne Wirtschaft in Hörbach haben“, wie Bürgermeister Spicker sagte.

Erkan Can hatte er vorher nicht gekannt, und doch gab es zwischen den beiden eine Gemeinsamkeit – sie waren jahrelang in der gleichen Firma beschäftigt. „Wir wissen also beide, was Arbeit ist“, scherzte Spicker. In Bezug auf Can und das Wirtshaus ist er sich sicher: „Das kann nur gut werden.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Biergarten

Die meisten Gäste ließen sich an diesem schönen Sommerabend im Biergarten nieder, unter ihnen auch Florian und Martha Sandmeir. Sie haben die Wirtschaft gebaut und 1962 eröffnet. Damals durfte Toni Drexler noch nicht in die Gaststube – er war zu jung. An die Entstehung des Lokals kann sich der ehemalige Kreisheimatpfleger und Begründer der legendären Kleinkunstbühne „Montagsbrettl“ jedoch gut erinnern. Später wurde Florian Sandmeir für ihn ein guter Freund – und Gastgeber für das Montagsbrettl, das nun an seinem angestammten Ort wieder Veranstaltungen ausrichten wird.

Am 3. Juli präsentieren Anna Veit und Evi Keglmaier eine Lesung mit Musik, am 22. Juli findet ein Sommerfest mit der Musikgruppe Kapotaki statt.

Der Stammtisch

Seit der Wiedereröffnung sitzen Drexler, Sandmeir und viele andere wieder jeden Donnerstag Abend am Stammtisch. „Wir freuen uns. Der neue Wirt ist ein Glücksfall“, so Drexler. „Es wäre jammerschade gewesen, wenn die Wirtschaft weiterhin leergestanden wäre.“

Das fand auch Michael Schweinberger, Inhaber der Brauerei Maisach. Er war es, der die Wiedereröffnung anschob und als Zwischenpächter überhaupt erst ermöglichte. „So ein schönes Objekt darf man nicht brachliegen lassen.“

Tradition

Die enge Verbindung zwischen bayerischen Wirtschaften und Brauereien rührt Schweinberger zufolge nicht nur daher, dass die einen das Bier der anderen ausschenken. „Unsere Traditionen sind stark miteinander verwoben. Früher kochten die Wirte nicht nur das Essen, sie brauten auch das Bier.“ Von daher sei die Landgastronomie ein Herzensanliegen der Brauereien.

In den neuen Wirt hat Schweinberger großes Vertrauen. Erkan Can betreibt bereits ein Lokal in Königsbrunn und will seine Zeit gleichmäßig zwischen den beiden Standorten aufteilen. Mitarbeiter für Hörbach zu finden, sei trotz des Personalmangels in der Gastronomie nicht besonders schwer gewesen, so der 36-Jährige. Am Sandmeir haben ihn vor allem die Küche und die Innenausstattung überzeugt. „Alles ist modern, sauber und hochwertig.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.