Schützen verlassen enttäuscht Wirtshaus

Seit 1962 gibt es das Wirtshaus „Zum Sandmeir“ nun schon in Hörbach. © Hartl

Die unklare Zukunft des Gasthauses Sandmeir hatte hohe Wellen geschlagen in Hörbach und im Landkreis. Inzwischen steht fest: Es wird ein neuer Pächter gesucht. Das hilft den Schützen nicht mehr: Sie haben ihren Schießstand im Gasthaus bereits abgebaut und kehren nicht zurück.

Hörbach – Die Anlage der Eichenlaub-Schützen befindet sich seit 59 Jahren im Keller des Wirtshauses. Nach Start der Schießsaison im Herbst konnte noch ein paar Mal trainiert werden, berichtet Vorsitzende Cornelia Weissbart. Dann war das Wirtshaus zu. Corona und daraus resultierender Personalmangel hatten dazu geführt, dass der Betrieb finanziell nicht mehr zu stemmen war.

Im Januar, so Weissbart, habe man das aus den sozialen Medien erfahren. In einem Gespräch mit der Besitzer-Familie Bentenrieder hieß es, man könne keine Prognose abgeben zur Zukunft der Gaststätte und somit der Herberge der Schützen. Der Verein solle nach einer neuen Bleibe Ausschau halten.

„Das traf uns wie ein Schlag ins Gesicht“, so Weissbart. Schließlich habe man erst vor vier Jahren den Stand zeit- und kostenintensiv grundsaniert und auf eine moderne elektronische Schießanlage umgerüstet. Die Anfrage der Schützen, ob man trotz geschlossenen Wirtshauses den Keller nutzen könne, wurde verneint.

Dass ein neuer Pächter gesucht wird, haben die Schützen dann aus dem Tagblatt erfahren. Da hatten sie die Anlage schon abgebaut, die Teile teils bei sich daheim und teils in der alten Schule in Hörbach eingelagert. Zwar, so Weissbart, hatten Bentenrieders gesagt, der Abbau solle spätestens im Sommer erfolgen. Aber da damals keine Rede war von einer Pächtersuche, wollte es der Verein hinter sich bringen.

Gegenrede von Besitzerfamilie

„Jetzt, nachdem wir unseren kompletten Schießstand abgebaut haben, erreicht uns diese Information reichlich spät“, sagt sie. Die Schützen ärgern sich, zumal jemand von der Besitzer-Familie beim Abbau der Anlage und dem Auszug vor Ort war – der hätte doch was sagen können.

Philipp Bentenrieder, der für seine Eltern mit der Brauerei Maisach nach einem neuen Pächter sucht, erklärt das Ganze. Die Suche startete erst nach dem Auszug, sagt er. Und wurde nicht von den Bentenrieders angestoßen. Zwei Brauereien seien auf die Familie zugekommen und hätten Interesse geäußert. Diese Anfragen seien jedoch erst nach dem Auszug der Schützen erfolgt. „Wir hätten es selber nicht für möglich gehalten, dass sich in diesen schwierigen Zeiten ein neuer Pächter finden könnte.“

Für die Schützen ist das Kapitel Sandmeir abgeschlossen. Sie freuen sich darüber, dass sie von anderer Seite Hilfe erfahren: Von den Graf-Hatto-Schützen aus Hattenhofen, bei denen die Hörbacher demnächst vorübergehend einziehen und mittrainieren dürfen. Cornelia Weissbart: „Das ist supernett von denen. Wir sind wirklich sehr dankbar.“

Umzug nach Hattenhofen

Zudem kommt Unterstützung vom Althegnenberger Gemeinderat und Bürgermeister Rainer Spicker: Die Hörbacher Schützen sollen mit der örtlichen Feuerwehr eine neue Heimat in der alten Schule finden. Während das Montagsbrettl, das auch nach Hattenhofen umgezogen ist, wohl ins Wirtshaus Sandmeir zurückkehren will, gibt es für die Schützen keinen Weg zurück. Das betont der Verein.

