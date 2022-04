Hörbach bereit für ukrainische Flüchtlinge

Teilen

Die alte Schule in Hörbach. © Archiv (gog)

Im Ortsteil Hörbach ist man bereit für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Althegnenberg – In der Alten Schule könnten vier bis fünf Familien oder zehn Personen unterkommen. Doch noch steht das Gebäude leer. Er werde oft gefragt, warum niemand komme, sagte Bürgermeister Rainer Spicker (Wählergruppe Bürgerinitiative/BI) im Gemeinderat. Und auch ein Bürger fragte ihn das in der Sitzung.

Spickers Antwort: „Seien wir froh, dass es noch Kapazitäten gibt. Wer weiß, wie viele noch kommen.“

Problem Dusch-Container

Problem in der Alten Schule ist: Die Dusch-Container sind noch nicht angeschlossen. Die braucht es, da es in dem Haus, das zuletzt als Kindergarten genutzt wurde, nur eine Dusche gibt. Der Anschluss solle in der ersten Ferienwoche erfolgen, sagte der Rathauschef. Er erkundigt sich regelmäßig im Landratsamt, wann Flüchtlinge nach Hörbach kommen.

Der Bürger forderte die Gemeinde auf, eigenständig tätig zu werden. Es sei kein Zustand, so lange auf Feldbetten in Turnhallen zu schlafen. Und er gab zum Thema private Unterbringung zu bedenken, dass man den Gastfamilien klar machen müsse, dass die Aufnahme keine Zwei-Wochen-Geschichte sei, sondern sich eventuell auf viele Monate ausdehnen könnte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Derzeit sind in der Gemeinde 22 Kriegsflüchtlinge bei acht Gastfamilien untergebracht. „Die Gastfamilien puffern viel ab, Turnhallen sind die absolute Notlösung“, sagte Andreas Birzele (Grüne). Aber man werde wohl irgendwann nicht mehr darum herum kommen, Container aufzustellen.

Alleingang nicht richtig

Marcus Drexl (Grüne) meinte: „Wir haben den formell richtigen Weg gewählt.“ Im Alleingang vorzupreschen und versuchen, Flüchtlinge nach Hörbach zu holen, sei nicht richtig. Janine Beier-Seifert (parteilos), die ebenfalls Flüchtlinge aufgenommen hat, betonte: „Jede Familie ist individuell, manche brauchen mehr Unterstützung, manche weniger. Viele sind im Schwebezustand, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen.“

Deutsch-Unterricht für die Flüchtlinge hat bereits einmal stattgefunden. Und beim SV Adelshofen trainiert der erste Ukrainer in der Jugendmannschaft mit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.