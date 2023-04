Junge Chöre singen unter neuem Namen

Von: Eva Strauß

Der Hennaberger Jugendchor und der Hennaberger Kinderchor freuen sich schon auf ihre Auftritte bei „Die jungen Chöre singen“. © mm

Traditionell zeigt der Gesangsnachwuchs im Landkreis beim Kinder- und Jugendchorsingen sein Können – heuer erstmals unter neuem Namen.

Althegnenberg – Ausrichter der Veranstaltung ist der Liederkranz Althegnenberg, der noch eine weitere Neuerung in petto hat.

Bereits zum 28. Mal hat der Sängerkreis Fürstenfeldbruck junge Chöre dazu eingeladen, sich zu präsentieren. 300 bis 400 Besucher kommen in der Regel zu den Veranstaltungen. Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde – sie alle wollen die jungen Nachwuchstalente singen hören. Deshalb proben die Kinder- und Jugendchöre eifrig und voller Vorfreude, wie Nikola Wex berichtet. Sie selbst leitet den Kinder- und den Jugendchor Hennaberg, die zum Liederkranz gehören.

„Es ist schon anstrengend, aber es ist total süß, wenn die vielen Kinder auf der Bühne stehen und mit Eifer dabei sind“, sagt sie und lacht. „Da wird jeder schiefe Ton verziehen. Hauptsache die haben Spaß.“ Denn darum gehe es vor allem – und ums gemeinschaftliche Singen sowie sich zu präsentieren.

Erstmals heißt die Veranstaltung heuer „Die jungen Chöre singen“. Der alte Name – Kinder- und Jugendchorsingen“ sei einfach zu lang gewesen, erklärt Wex. „Und wir wollten etwas Moderneres.“

Neu ist auch, dass alle Jugendchöre zum ersten Mal ein gemeinsames Lied darbieten und nicht nur eines mit den Kinderchören gemeinsam. „California Dreamin’. So haben sie auch mal ein Lied für sich“, sagt Wex.

Insgesamt sind elf Kinder- und Jugendchöre zu hören – aus Althegnenberg, Grafrath, Adelshofen, Mammendorf, Günzlhofen und Maisach. Jeder der Chöre bietet zwei Lieder aus seinem Repertoire dar, so Wex. Zudem singen alle Chöre zwei Lieder gemeinsam. „Da steht der Text auch im Programm, so dass jeder, der möchte, mitsingen kann“, sagt Wex. Vorgetragen werden Lieder aus unterschiedlichen Genres – von „Wer hat an der Uhr gedreht“ über „Lieder, die wie Brücken sind“ bis hin zu anspruchsvollen Klassikern wie „Wellermann“.

Das Singen

der Kinder- und Jugendchöre findet am Samstag, 29. April, im Sportzentrum Bürgermeister-Widemann-Straße in Althegnenberg statt. Los geht’s um 14 Uhr. Einlass ist ab 13 Uhr.

