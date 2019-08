Das Knochen-Rätsel der vergessenen Burg

Oft sind es gar nicht die großen Funde, an die sich die Archäologie-begeisterten am häufigsten erinnern, sondern eher unbedeutende. Das gilt auch für die Speisereste der alten Hegnenberger.

Althegnenberg – Die Familie residierte einst auf einer Burg in Althegnenberg. Heute steht dort eine Kirche. Als diese renoviert wurde, zog es Toni Drexler immer wieder an die Baustelle.

+ Sie verraten, was auf den Tisch der Ritter von Hegnenberg kam: Abgenagte Knochen von Tieren, die nach dem Essen einfach auf einen Abfallhaufen geworfen wurden. Jahrhunderte später kamen sie wieder ans Tageslicht. „Die haben da das Fundament aufgegraben“, erinnert sich der ehemalige Kreisheimatpfleger und versierte Hobbyarchäologe. Er nutzte die günstige Gelegenheit und durchwühlte immer wieder den Schutt, den die Arbeit dabei aufhäuften. Neben diversen mittelalterlichen Scherben fand er jede Menge Knochen.

Drexler sammelte sie ein, und brachte sie einem Paläoanthropologen. „Des war ganz lustig“, erinnert er sich. Er hatte die Knochen zum Transport einfach in einen Schuhkarton gepackt. Der Spezialist nahm einen nach dem anderen aus dem Karton, warf ihn auf den Tisch wie Trümpfe beim Kartenspiel und kommentierte das mit den Worten Schwein, Rind, Schwein, Hirsch, und so weiter. Toni Drexler war schlicht und ergreifend auf einen Abfallhaufen gestoßen. „Die haben ihre abgefieselten Knochen einfach aus dem Fenster geworfen.“

Ein Wohnturm

Was den ehemaligen Kreisheimatpfleger besonders faszinierte: „Wie der einfach beim bloßen Hinschauen unterscheiden konnte, welcher Knochen von welchem Tier stammte, unglaublich.“ So konnten Rückschlüsse gezogen werden, was auf Burg Hegnenberg auf den Tisch kam. Ihre Bewohner stammten aus dem niederen Beamtenadel. „Man darf sich das nicht vorstellen, wie die Burg Trausnitz. Das war bloß ein Wohnturm, wahrscheinlich lediglich aus Holz.“

Interessant waren die Knochenfunde trotzdem. „Heute ist die Archäologie ja Gott sei Dank weggekommen von der reinen Schatzsuche“, sagt Drexler. Funde aus Edelmetall zu bergen und auszustellen sei in den Hintergrund getreten. „Unscheinbare Scherben sagen oft viel mehr aus.“ Oder eben abgefieselte Knochen. SABINE KUHN

BodenSchätze

Alle in dieser Serie beschriebenen Fundstücke und noch viele mehr sind bis 30. August dezentral ausgestellt – meistens in der Nähe der Fundorte. Die Tierknochen sind in der Sparkasse Althegnenberg, Augsburger Straße 4, zu sehen. Von 2. bis 27. September sind alle Objekte zentral im Landratsamt ausgestellt. Den Flyer mit weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.historischer-verein-ffb.de unter dem Menüpunkt aktuelles, Ausstellungen zum herunterladen. Es gibt auch ein allgemeinverständliches Buch zur Ausstellung, in dem die Fundstücke erklärt werden.

Auch interessant: So fühlt sich ein Detektiv der Geschichte