Lkw-Fahrer ignorieren B 2-Sperrung - Autos rollen durchs Wohngebiet

Nadelöhr Bahnunterführung: Viele Lkw-Fahrer, die die Umleitung ignoriert haben, müssen hier wenden. © gog

Für den Bau einer Ampel an der B 2 in Althegnenberg ist die Ortsdurchfahrt großflächig gesperrt. Die Umleitung für Pkw-Fahrer funktioniert relativ gut. Anders ist es bei den Lkw.

Althegnenberg – Viele Brummi-Fahrer ignorieren die Sperrung und stehen dann plötzlich vor der Bahnunterführung – durch die kein Lkw passt.

Schon nach kurzer Zeit der Sperrung der B 2 in Althegnenberg war klar: Viele Lkw-Fahrer ignorieren die Umleitungsschilder und müssen dann vor der Bahnunterführung stehen bleiben. Zum Beispiel am Montagmorgen: Da blockierte ein Laster die Straße vor der Unterführung, durch die nur Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 3,7 Meter passen. Der Schulbus musste warten, die Kinder kamen „erheblich zu spät“ zum Unterricht, wie es aus dem Sekretariat der Schule heißt.

30 Tonner quetschen sich durch

Dass Lkw vor dem Nadelöhr stehen bleiben und dann wenden müssen, das passiere seit Beginn der Ampel-Bauarbeiten zehn bis 15 Mal pro Tag, berichtet Althegnenbergs Feuerwehr-Kommandant Robin Pradel. Der Weg durch die Siedlung an der Sudetenstraße und dann runter zur Unterführung sei ohnehin ziemlich eng. „Und dann kommen die 30-Tonner, die sich da durchquetschen“.

Telefonmast umgefahren

Einmal musste die Feuerwehr helfen: Ein Lkw-Fahrer hatte beim Wendeversuch einen Telefonmasten umgefahren und sich dann in den Leitungen verheddert. Ein anderer Lkw-Fahrer, der in dem Moment zurücksetzen wollte, fuhr ein geparktes Auto an. „Drinnen stecken geblieben ist bislang noch keiner“, berichtet Pradel. Er fragt sich jedoch, warum die Lastwagen-Fahrer nicht die offizielle Umleitung nehmen. Die verläuft über Mittelstetten und Ried bis nach Mering. Und die Hinweisschilder sind nicht zu übersehen. Zwischen dem Ortsausgang Hattenhofen und der Abzweigung nach Mittelstetten sind es auf der rechten Seite drei Hinweise auf die Umleitung und bei der Abzweigung nochmals ein großes Schild mit Hinweis auf eine Sackgasse in 2,9 Kilometern Entfernung, nur Anlieger sind bis zur Baustelle frei.

Wenigstens halten sich die Anwohner der Sudetenstraße inzwischen an das Halteverbot, berichtet Pradel. Doch das auch erst seit Kurzem. Zweimal hatte die Feuerwehr in den sozialen Medien veröffentlicht, dass die Straße während der Bauphase freizuhalten ist und nicht geparkt werden soll. Mit parkenden Autos auf beiden Seiten käme kein Feuerwehrfahrzeug durch.

Nach dem zweiten Hinweis der Feuerwehr war die Straße frei – glücklicherweise, denn die Feuerwehr musste dort kurz darauf für eine Hubschrauber-Landung die Straße ausleuchten.

Oberdorfer Straße

Aufregung gab es im Vorfeld über die angekündigte komplette Sperrung der Zufahrt zur Oberdorfer Straße. Dann wurde ein Kompromiss gefunden: Die Oberdorfer Straße ist aus Richtung Augsburg kommend zu erreichen. „Das hätte den Ort sonst in zwei Hälften gespalten und einen Aufschrei gegeben“, so Bürgermeister Rainer Spicker. Rathaus, Wertstoffhof, Friedhof, Sparkasse und Arztpraxis wären von einem Teil der Bevölkerung nicht mehr direkt zu erreichen gewesen.

Eventuell dauert die Bauphase deshalb länger, sagt Spicker. „Aber so ist es für alle Beteiligten besser.“

Die Aktionen vieler Lkw-Fahrer nennt er „frech“. Ärgernis seien auch Autofahrer mit Augsburger und Aichacher Kennzeichen, die nicht die Umleitung nutzen, sondern durch den Ort fahren – weil es da so schnell vorwärtsgeht, seit am Rand nicht mehr geparkt wird. Spicker sagt dazu: „Dann muss man halt fünf Minuten früher aufstehen und die Umleitung fahren.“

