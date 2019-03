Preis für das Wasser sinkt

Es ist vorgeschrieben, dass Wassergebühren alle vier Jahre neu durchkalkuliert werden müssen.

Althegnenberg – Was im Kommunalabgabegesetz steht, hat in aller Regel zur Folge, dass sich die Gebühren erhöhen – nicht so in Althegnenberg. Wie Bürgermeister Paul Dosch in der Gemeinderatssitzung bekannt gab, sinkt der Preis je verbrauchten Kubikmeter um 45 Cent auf 1,45 Euro. Dies trat am 1. März in Kraft und gilt nun bis 2022. Laut Gesetz müssen Zweckverbände zur Wasserversorgung kostendeckend arbeiten. Die Grundgebühren bleiben für den Bereich der Gemeinde Althegnenberg unverändert. Der Gemeinderat stimmte der formal notwendigen Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung ohne Gegenstimme zu. hk