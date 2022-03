Schuldenfreie Zeit in Althegnenberg vorbei

Althegnenberg muss Kredite aufnehmen. © Beispielfoto: Monika Skolimowska (dpa)

Der Haushalt 2022 ist geschnürt. Die Gemeinde hat einige Groß-Projekte geplant, darunter ein Neubaugebiet und der Neubau des Feuerwehrhauses.

Althegnenberg – Der Verwaltungshaushalt hat mit 3,7 Millionen Euro Rekordhöhe. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 2,8 Millionen Euro. Die Gemeinde plant heuer eine Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro. Damit ist die schuldenfreie Zeit der Kommune vorbei.

Es stehen große Ausgaben bevor. So muss eine Lösung für die Kläranlage her. Heuer sind Planungskosten von 50 000 Euro vorgesehen, für die beiden Folgejahre sind es einmal drei und dann weitere 1,8 Millionen Euro. Wie berichtet, hofft die Gemeinde auf eine Aufnahme in den Abwasserzweckverband Obere Paar, um dann an die Kläranlage in Augsburg angeschlossen zu ein. Dies ist die beste Lösung im Vergleich zu einem Neubau oder einer Sanierung. Für die Druckleitung nach Mering, die dann gebaut werden muss, gibt es Fördergelder.

Feuerwache: Areal vorgemerkt

Die geplante Erweiterung des Baugebiets Graf-Dux-Straße steht ebenfalls im Investitionsprogramm. Hier sind Ausgaben für Grunderwerb geplant, für die beiden kommenden Jahre jeweils in Höhe von 1,2 Millionen Euro.

Auch beim geplanten Neubau des Feuerwehrhauses sind Mittel für heuer und die nächsten Jahre bereitgestellt. Die Gemeinde hat ein knapp 3300 Quadratmeter großes Grundstück in der Helgenau erworben, es ist als „Gemeinbedarfsfläche Feuerwehrhaus und Erweiterung Bauhof“ vorgemerkt.

An Einnahmen fließen heuer 1,4 Millionen Euro Einkommensteuer sowie 627 240 Euro an Schlüsselzuweisungen. Den größten Posten bei der Ausgabenseite macht naturgemäß die Kreisumlage aus, die mit 1,1 Millionen Euro zum zweiten Mal in Folge die Millionen-Grenze knackt. An die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf wird eine Umlage in Höhe von rund 410 000 Euro gezahlt, hinzu kommt die Investitionsumlage von fast 75 000 Euro.

Die Gemeinde geht in diesem Jahr auch enorm an die Rücklagen und entnimmt 722 000 Euro. Erst 2025 wird wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen sein.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt heuer 721,50 Euro, vergleichbare Kommunen haben einen Schnitt von 589 Euro. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist noch gegeben, schreibt VG-Kämmerer Richard Furtmeier in seinem Bericht zum diesjährigen Haushalt. Somit wird empfohlen, jede Investition auf Finanzierbarkeit zu prüfen.

Bürgermeister Rainer Spicker (Wählergruppe Bürgerinitiative/BI) nannte Haushalt und Investitionsprogramm sportlich. „Aber irgendwann muss man investieren.“ Das Gremium votierte einstimmig für Haushalt, Satzung und Finanzplan.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.