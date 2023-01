Neues Buch: Die Schwester des Ketzers lebte in Hörbach

Von: Ingrid Zeilinger

Uschi und Klaus Pfaffeneder haben einen historischen Roman über die Wiedertäufer geschrieben. © mm

Normalerweise ermittelt der Kommissar Viertaler in den Büchern von Uschi und Klaus Pfaffenender. Doch nun hat sich das Landsberger Autorenduo nach ihrem Buch „Der Baumeister von Landsberg“ zum zweiten Mal einem historischen Thema gewidmet.

Westkreis - Über den Historischen Verein Landsberg kamen Uschi und Klaus Pfaffeneder auf die Idee, sich mit der Reformationszeit zu befassen. Sie entdeckten eine Dissertation von Barbara Kink, Leiterin des Museums Fürstenfeldbruck. „Sie hat uns viele Tipps gegeben“, erzählt Klaus Pfaffeneder. Unter anderem den Hinweis, Kontakt zum ehemaligen Kreisheimatpfleger Toni Drexler aufzunehmen. „Er half uns, das Ganze auszuleuchten.“ Der Roman erschien in Abstimmung mit Drexler und ist ihm auch gewidmet.

Die Handlung ist durch Akten belegt. „Die Details haben sich überwiegend so zugetragen“, erklärt Pfaffeneder. Auch die Hauptperson Anna Schuster sei historisch belegt. „Sie hat in Hörbach gelebt.“ Im Roman belauscht Anna Schuster eine geheimnisvolle Versammlung, an der ihr Bruder Gebhart teilnimmt und in der jemand das nahe Strafgericht Gottes heraufbeschwört. Sie wird entdeckt und muss verschwinden, damit die Gruppe nicht auffliegt.

Der unbekannte Prediger bietet ihr eine Stelle als Magd in seiner Färberwerkstatt in Augsburg an. Sie genießt das Leben, lernt bei Susanna Daucher lesen und verliebt sich in Lenz Kirchperter. Die beiden schließen sich den Gartenbrüdern an – eine evangelische Splittergruppe, die Kirche und staatliche Macht in Frage stellt. Doch als der Augsburger Stadtrat diese Sekte der Wiedertäufer zerschlagen will, ihr Bruder Gebhart verhaftet und zum Tod verurteilt wird, geraten die beiden in große Gefahr.

„Es ist interessant, was Menschen alles tun, um frei zu sein, vor allem Frauen“, sagt Paffeneder über die Geschichte. Und es sei schwierig herauszuarbeiten, wie die Menschen damals gedacht hätten. Das hat das Autorenduo im Roman versucht. Die Handlung spielt in Augsburg, aber auch im westlichen Landkreis in den Gemeinden Hürben (Hörbach), Hennaberg (Althegnenberg), Hofhennaberg (Hofhegnenberg) und Fürchelmoos (Haspelmoor) – denn auch dort gibt es eine Gruppe der Wiedertäufer. Um sie zu zerschlagen, wird in Jesenwang ein Großinquisitor eingesetzt.

Das wird ein Thema des zweiten Teils der Geschichte um Anna Schuster und Susanna Daucher weiter erzählt. Derzeit arbeiten die beiden 60 Jahre alten Autoren an dem Buch – in ständigem Austausch, erzählt Klaus Pfaffeneder. Es soll voraussichtlich 2024 erscheinen.

Buchdaten

Uschi & Klaus Pfaffeneder, Die Schwester des Ketzers, Liccaratur Verlag 2022, ISBN 978-3-944810-07-2.

