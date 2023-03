Tortenbäckerin künftig auch auf dem Bauernmarkt vertreten

Fürstenfeldbruck

Bislang gab es ihre Torten nur auf Bestellung, künftig kann man sich das köstliche Backwerk von Kathi Lampl auch am Brucker Bauernmarkt kaufen. Ab dem 4. März ist die Hörbacherin alle 14 Tage dort mit einem Verkaufsstand vertreten.

Hörbach – Kathi Lampl ist eine klassische Quereinsteigerin in ihrem Beruf. Denn eigentlich ist die 45-Jährige gelernte Sparkassenfachwirtin, hat viele Jahre in ihrem Beruf gearbeitet. „Gebacken hab ich aber immer schon gern“, sagt sie. Auch zahllose Koch- und Back-Kurse hat sie schon besucht. Als dann die Kinder geboren wurden, war ihr klar, sie musste und wollte etwas ändern. Und so machte sie ihre Passion zum neuen Beruf.

Sie brachte sich alles selbst bei

„Ich hab mir dann meinen eigenen Heimarbeitsplatz gebaut“, erzählt sie. Sprich: Die eigene Backstube befindet sich im Keller. „So ist alles vereinbar für mich: Beruf und Familie.“ Doch mit damals knapp 40 Jahren wollte sie keine Lehre mehr machen. Stattdessen brachte sie sich das, was ein Konditorlehrling lernt, selbst bei – sofern sie es nicht ohnehin schon beherrschte.

Bei der Konditoren-Innung Bayern in München folgten dann die beiden Prüfungen, erst die Theorie, dann die Praxis. Für den großen Prüfungstag musste sie eine komplette Mappe entwerfen, in der alles akribisch aufgelistet sein musste, von Rezept, über Zutaten, die Utensilien, die sie benutzte und auch eine Preisliste für die Zutaten. Am Prüfungstag selbst hatte sie acht Stunden Zeit für eine zweistöckige Hochzeitstorte, zwölf Florentiner und vier verschiedene Sorten Pralinen à 15 Stück in verschiedenen Techniken sowie ein Werbeschild aus Marzipan und Kuvertüre mit Schriftzug.

Natürlich besonders

Kathi Lampl schaffte die Prüfung und bekam die Ausnahmebewilligung der Handwerkskammer München und Oberbayern und die Eintragung in der Handwerksrolle im Konditorhandwerk. Fortan durfte sie ihr Geschäft, das den Namen „natürlich besonders“ bekommen sollte, führen.

Eine der Besonderheiten ihrer Kuchen und Torten: Es gibt keine Fertigcremes oder ähnliches, alles ist selbst und von Hand gemacht. Vanillezucker sowie Orangen- und Zitronenzucker stellt sie selbst her, auch die Fruchtaufstriche und das Mehl sind immer Bio.

Ihre Probetester findet sie im Hörbacher Freundeskreis und natürlich in der Familie – hier wird dann natürlich das nicht-alkoholhaltige Naschwerk getestet. Die kritischsten Tester? „Meine Töchter“, sagt sie. Komplett durchgefallen ist eine ihrer Torten oder Kuchen übrigens noch nie.

Künftig gibt es zwei feste Backtage

Ein paar Stunden reine Arbeitszeit steckt übrigens schon in jeder Torte drin, Wartezeit kommt noch dazu. Und nun wartet eine neue große Herausforderung auf die Hörbacherin: Sie wird künftig auf dem Brucker Bauernmarkt vertreten sein. „Im Kopf habe ich schon eine grobe Auswahl, was ich zum ersten Mal an meinem Stand anbiete“, sagt sie. Eine „nette Mischung“ wird es sein: Die Klassiker wie Käse- und Schokosahne dürfen nicht fehlen, auch eine Obsttorte wird dabei sein.

Künftig gibt es bei ihr in der Backstube mit Donnerstag und Freitag zwei feste Backtage. Am Samstag muss sie schon um 6 Uhr beim Aufbauen auf dem Bauernmarkt loslegen, denn um 7.30 Uhr wird geöffnet. „Das werden lange Tage, aber ich freu mich“, sagt sie.

Sanddorn?

Derzeit ist die Hörbacherin gerade am Experimentieren mit Sanddorn, immer mal wieder schaut sie sich dazu auch Videos im Internet an. „Ich mag immer was dazulernen“, betont sie. Das Schönste an ihrem Geschäft ist für Kathi Lampl, wenn sie die Freude in den Gesichtern sehen kann, wenn jemand eine ihrer Torten bekommt. „Das ist das, was mir richtig gut tut“, sagt sie.

