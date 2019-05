Die Olchinger Grünen laden zur zweiten „Critical Mass“-Veranstaltung ein.

Olching - Diese findet an diesem Samstag um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist Am Vogelherd/Fürstenfeldbrucker Straße am Ortseingang. Die genaue Route für den Protest für mehr Radlerrechte wird dort vereinbart. Bei mehr als 15 Radlern wird im geschlossenen Verband auf der Straße gefahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

