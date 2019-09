Das sind die kuriosesten Erlebnisse der Ausgräber

Die Aktiven vom Historischen Verein arbeiten natürlich nicht im menschenleeren Gebiet. Bei ihren Ausgrabungen und Feldbegehungen treffen sie auch andere Menschen. Und dabei passieren manchmal kuriose Dinge.

Landkreis– Als Fritz Aneder, Chef der frühgeschichtlichen Abteilung des Historischen Vereins Fürstenfeldbruck (HVF), einmal in Esting bei einer Ausgrabung war, hatten er und seine Mitstreiter eine denkwürdige Begegnung. Dort sollte ein Stadel gebaut werden. „Weil Luftbilder gezeigt hatten, dass auf dem Gelände möglicherweise ein Gräberfeld aus der Glockenbecherzeit zu finden sei, durfte der Grundbesitzer erst bauen, nachdem Archäologen den Platz abgesucht hatten.“ Diese brauchten allerdings eine Genehmigung des Eigentümers.

Der HVF hat für solche Fälle ein Formular. Als ein Mitglied es dem Grundbesitzer zum Unterschreiben brachten, stellte der Mann eine Bedingung: Er wollte die Fundstücke behalten. In der Zeitung hatte er gelesen, diese seien möglicherweise sehr wertvoll. „Der hat sich vorgestellt, wir finden da etwas, das sehr viel Geld Wert ist“, erklärt Fritz Aneder.

Restaurierungskosten lagen im fünfstelligen Bereich

Dabei waren die Scherben und anderen Fundstücke nicht wirtschaftlich, sondern historisch wertvoll. Zudem erklärten die versierten Hobby-Archäologen dem Mann, dass er – wenn er die Stücke behalten wollte – rechtlich dazu verpflichtet sei, sie zu erhalten, beziehungsweise zu restaurieren. „Als der Mann gehört hat, was das kostet, war er bedient.“ Sofort habe er gefragt: Wo muss ich unterschreiben?‘“ Die Restaurierung übernahm schließlich der Historische Verein. Die Kosten lagen im fünfstelligen Bereich.

Auch eine weitere kuriose Begebenheit wird Aneder wohl nie vergessen. Als die Aktiven vom HFV an einem anderen Gräberfeld bei Emmering tätig waren, hielt eines Tages plötzlich ein Auto. Der Fahrer öffnete den Kofferraum. Was er herausholte ließ alle staunen: Ein Keltenschwert mit Blechscheide und Kette, sowie eine Lanzenspitze. „Alles war bestens erhalten“, erinnert sich Fritz Aneder.

Beim Garagenbau zufällig ein Keltengrab entdeckt

Beim Ausbau einer Garage war die Familie des Mannes wohl zufällig auf ein Keltengrab gestoßen, und hatte die spektakulärsten Funde daraus behalten. Scherben, Knochenreste und ähnliches hatten sie weggeworfen. Diese Dinge erschien ihnen nicht so wichtig.

Das war für die Hobby-Archäologen noch viel schlimmer, als die verspäteten Meldung des Fundes. „Aus diesen Dingen, und aus der so genannten Auffindungssituation, also was wo genau lag, hätten Historiker sehr wichtige Schlüsse ziehen können. Diese Chance war unwiederbringlich vertan.

Immerhin brachten Fritz Aneder und seine Mitstreiter vom Historischen Verein Keltenschwert nebst Zubehör gleich in eine Werkstätte, um alles restaurieren zu lassen. Und das war gut so, wie sich bald herausstellte. Der ursprüngliche Besitzer hatte es sich inzwischen anders überlegt. Er wollte zumindest die Lanzenspitze wieder haben – als Spielzeug für seinen Enkel. Dafür war es nun aber zu spät. „Ich weiß außerdem nicht, ob es für ein Kind ein passendes Spielzeug gewesen wäre“, sagt Aneder. Die Spitze war nämlich noch ganz schön scharf.

Tongefäße geben Kultur ihren Namen

Becher in Form von Glocken gaben der Glockenbecher-Kultur ihren Namen. Sie datiert in die späte Jungsteinzeit, zwischen 2500 und 2200 vor Christus. Auf einem großen Gräberfeld aus dieser Zeit wurden bei Esting solche Gefäße gefunden. Die Ausgrabung liegt an der B 471 in der Nähe der Ausfahrt Maisach-Esting. In jedem Grab befand sich mindestens ein Tongefäß. Manche sind verziert, manche nicht.

Da die Gefäße der etwas späteren schnurkeramischen Aunjetitzer Kultur denen der Glockenbecher sehr ähneln, kann man sie nur im Zusammenhang mit anderen Funden einordnen. In Esting wurden die Toten auf der Seite liegend in Hockerlage (also mit angezogenen Knien) bestattet. Männer mit dem Kopf nach Norden, Frauen mit dem Kopf nach Süden.

Alle blickten gen Osten – der aufgehenden Sonne entgegen. Das weist auf Glockenbecher hin. Die Kultur war in Europa weit verbreitet, kam allerdings immer nur inselartig vor. Funde von Schnurkeramik im Landkreis stammen aus Grafrath. Dieses Nebeneinander ist selten. Ob die Kulturen gleichzeitig existierten, quasi als Nachbarn, oder nacheinander, kann wohl nie abschließend geklärt werden.

Schwerter mit ins Grab gegeben

Kelten legten ihren Toten gerne Schwerter mit ins Grab. Um eine solches handelt es sich wohl bei der Waffe, die bei Gernlinden-Ost gefunden wurde. Sie stammt vermutlich aus einer Zeit turbulenten Umbruchs. In der frühen Eisenzeit dienten vor allem Prunkdolche als Grabbeigabe für Verstorbene der Oberschicht. Es waren eher Statussymbole als Waffen.

Dolche wurden von Schwertern aus Eisen abgelöst. Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass sich inzwischen eine Elite aus Kriegern durchgesetzt hatte. Die Schwerter waren 60 bis 85 Zentimeter lang und verziert. Später wurden die Klingen etwas kürzer.

Das Schwert aus Gernlinden-Ost stammt mit 70,5 Zentimetern wohl genau aus der Übergangszeit. Im Gegensatz zu früheren Waffen ist es ziemlich Spitz und eher als Hieb- denn als Stichwaffe konzipiert. Zudem hing es nicht an einem Gürtel, sondern an einer später üblichen Schwertkette.

Das Fragment einer solchen Kette aus Eisen wurde ebenfalls bei Gernlinden gefunden. Das Schwert wird zwischen 380 und 250 vor Christus datiert, die Kette etwa um 200 vor Christus. Vielleicht hat der Bestattete als Krieger an Wander- und Raubzügen bis in den Balkanraum teilgenommen, bevor er wieder in seine Heimat nördlich der Alpen zurückkehrte. Das wird man aber wohl niemals mehr erfahren.

BodenSchätze

Von 2. bis 27. September sind alle Objekte in einer Ausstellung im Landratsamt zu besichtigen. Den Flyer mit mehr Informationen gibt es im Internet unter www.historischer-verein-ffb.de zum Herunterladen. Es gibt auch ein allgemeinverständliches Buch zur Ausstellung. Außerdem bietet der Historische Verein einstündige Führungen für Gruppen von fünf bis 20 Personen an. Interessierte können sich per E-Mail an Fahrten@hvf-ffb.de wenden.