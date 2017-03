Asyl: Fraktionen appellieren an Minister

Die Fraktionssprecher des Stadtrates – inklusive der CSU – haben an Innenminister Joachim Hermann geschrieben.

Puchheim–In dem Brief kritisieren sie die Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung, Flüchtlinge mit einer geringen Bleibeperspektive die Arbeitserlaubnis zu verwehren, und fordern den Minister auf, diese Weisung zurückzunehmen. „Wir unterstützen damit ausdrücklich und uneingeschränkt die gleichlautende Forderung des Puchheimer Asylhelferkreises und vieler anderer ehrenamtlicher und gemeinnützger Organisationen in Bayern und Deutschland“, heißt es weiter. Solange die Dauer der Asylverfahren nicht deutlich abgekürzt wird, halten es die Fraktionen im Stadtrat für kontraproduktiv, von einer Erteilung von Arbeitserlaubnissen an bestimmte Asylbewerber abzusehen. Zuvor hatte sich bereits der Asylhelferkreis an die Landkreis-Vertreter im Landtag gewandt.