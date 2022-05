Auf der Abbey Road zum Jahreskonzert

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Schüler auf den Spuren der Beatles. © Kronenbitter

Die Beatles haben den Zebrastreifen auf der Abbey Road in London berühmt gemacht. Und welcher Musiker wandelt nicht gerne auf den Spuren der Beatles?

St. Ottilien - Und so haben einige Musiker des Schülerblasorchesters St. Ottilien die Abbey Road nach Landsberg verlegt und sich dort im Vorfeld ihres ersten Jahreskonzerts nach der Corona-Pandemie fotografieren lassen.

Vom Zebrastreifen sind sie auf dem Weg in den Festsaal des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums in St. Ottilien, wo zwei Konzerte stattfinden. Die Gymnasiasten haben von spritziger Marschmusik bis anspruchsvollen Wertungsstücken ein vielfältiges Programm einstudiert. Bei den Konzerten feiert Dirigent Hans-Günter Schwanzer sein 25-jähriges Jubiläum als Orchesterleiter. Dabei nicht mitgezählt die Jahre, die er als Schüler selbst in diesem Orchester spielte. Beginn des ersten Konzerts ist am Samstag, 28. Mai, um 19 Uhr. Der zweite Durchgang erfolgt am Sonntag, 29. Mai, ab 15 Uhr. Der Eintritt ist jeweils frei.

