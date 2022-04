Auf geht‘s zum Brucker Volksfest 2022

Nach zwei Jahren ohne das Brucker Volksfest findet es in diesem Jahr vom 22. April bis 1. Mai wieder statt. © Peter Weber

Das Brucker Volksfest ist das erste Volksfest der diesjährigen Festsaison im Landkreis Fürstenfeldbruck. Vom 22. April bis 1. Mai erwartet Besucher ein buntes Programm.

Nach der langen Zeit ohne Feste starten das Brucker Volksfest klein, aber fein. Im Mittelpunkt steht das große Festzelt von Festwirt Jochen Mörz, um das rasante und traditionelle Fahrgeschäfte, verschiedene Buden mit Leckereien und vieles mehr aufgebaut sind. Im Zelt erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für Jung und Alt, von Blasmusik über Funk, Soul und Rock bis hin zu Partybands.

Am 22. April geht es los – mit einem Standkonzert und 100 Liter Freibier um 17.00 Uhr vor dem Alten Rathaus und dem anschließenden großen Festzug mit Vereinen und Blaskapellen zum Volksfestplatz. Ein ganz besonderes Erlebnis wird sicher die Musik-Lasershow am Freitagabend, den 29. April, sein. Die Veranstalter freuen sich, wenn die Besucherinnen und Besucher ein paar unbeschwerte Stunden auf dem Brucker Volksfest genießen können.

Impressionen: Brucker Volksfest Fotostrecke ansehen

Seniorennachmittag

Traditionell werden zum Seniorennachmittag am Montag, dem 25. April, alle Seniorinnen und Senioren ab 75 Jahren von der Stadt Fürstenfeldbruck herzlich eingeladen, gemeinsam den Nachmittag mit zünftiger Musik, knusprigem Hendl und einer kühlen Maß zu verbringen! Von 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr erhalten sie am Haupteingang zum Festzelt gegen Vorlage ihrer Personalausweise die Marken für eine Maß Bier und ein halbes Hendl. Die Marken können nur an die Seniorinnen und Senioren persönlich ausgegeben werden. Diese sind nur am Seniorennachmittag gültig und beinhalten nicht das Bedienungsgeld. Da es nicht allen gesundheitlich bedingt vergönnt ist, im Festzelt ein paar vergnügliche Stunden zu verbringen, kann das Hendl auch mit nach Hause genommen werden.

Hier geht’s zum Programm des Brucker Volksfests

Stadtführung: Braukunst in Bruck

Bierbrauen war in Bruck, wo über Jahrhunderte Händler, Kaufleute, Handwerker und Landwirte an Markttagen ihre Waren und Dienstleistungen feilboten, ein bedeutender Wirtschaftszweig. In der Innenstadt lassen sich anhand von Straßennamen, Auslegern und Zunftzeichen ehemalige Standorte von Brauereien und Wirtshäusern aufspüren. Es gibt vieles zu erfahren über die Geschichte der Braukunst allgemein und in Bruck, warum 1516 das Reinheitsgebot eingeführt wurde, wo es Bierkeller gab und wie Biergärten entstanden sind.

Ziel ist das Brucker Volksfest. Eingestimmt wird die Gruppe von einem Braumeister der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg, der bei einem Rundgang im Brauhaus Bruck erklärt, wie heute Bier hergestellt, abgefüllt und vermarktet wird. Eine kostenlose Bierverkostung rundet die Führung ab.

Samstag, 30. April, 13.00 Uhr Dauer: 2 Stunden Preis pro Person: 9 Euro Treffpunkt: Leonhardsplatz Eine Anmeldung ist erforderlich, entweder telefonisch unter 08141 281-1413 oder per E-Mail an tourismus@fuerstenfeldbruck.de.

Bummeln und Einkaufen auf dem Brucker Marktsonntag

Am 24. April findet im Rahmen des Brucker Volksfestes der traditionelle Frühjahrsmarkt in der Innenstadt statt. Die Kombination aus den vielfältigen Angeboten der Fieranten und Marktkaufleute sowie der freundlichen und kompetenten Beratung in den örtlichen Fachgeschäften macht diese Veranstaltung so beliebt.

Auch der Bereich Tourismus der Stadt Fürstenfeldbruck wird mit einem Stand vertreten sein. Dort können sich Interessierte Anregungen für Aktivitäten in den kommenden Frühjahrs- und Sommermonaten holen. Zudem gibt es Tipps für Action und Ausflüge in den Ferien, Fahrradkarten und den Flyer „Stadtführungen“ mit neuen Touren.

An den insgesamt über 100 Ständen zwischen Amperbrücke und Maisacher Straße sowie an der Dachauer-, Pucher- und Schöngeisinger Straße können Besucherinnen und Besucher von 10.00 bis 18.00 Uhr stöbern. Die Geschäfte in der Innenstadt haben an diesem Tag von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.