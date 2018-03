Auto überschlägt sich: Feuerwehr muss 25-Jährige aus dem Wrack schneiden

Eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin musste nach einem Unfall am Montag von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie hatte sich mit ihrem Wagen überschlagen.

Grafrath/Jesenwang - Die 25-Jährige aus dem westlichen Landkreis fuhr mit ihrem Auto um 10.30 Uhr auf der FFB 2 von Jesenwang kommend in Richtung Grafrath. Ohne Fremdbeteiligung kam sie nach links von der Fahrbahn ab und schlitterte einige Meter im abgesenkten Straßengraben dahin. Als der Wagen mit dem Vorderreifen einen neben der Fahrbahn liegenden Baumstamm streifte, wurde der Wagen ausgehebelt und überschlug sich. Dabei prallte der Hyundai mit Dach und Motorhaube gegen einen Baum und kam anschließend halb im Graben, halb auf der Fahrbahn, auf den Räder wieder zum Stehen.

Die Feuerwehren mussten die Frau aus dem Fahrzeug herausschneiden, da sich keine der Türen mehr öffnen ließ, wie die Polizei berichtet. Die Fahrerin zog sich nur Prellungen am ganzen Körper und ein Halswirbelschleudertrauma zu. Sie war aber jederzeit ansprechbar. Vorsorglich wurde sie per Hubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest, Alkohol war laut Polizei definitiv nicht im Spiel.