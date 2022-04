Autofahrer drängelt, beleidigt und verfolgt anderen Pkw-Lenker

Von: Eva Strauß

Zu einem gefährlichen Überholmanöver ist es am Samstag in Gröbenzell gekommen. Erst drängelte ein Autofahrer auf eine weiten Strecke, dann beleidigte er noch den anderen Fahrer und verfolgte ihn. © IMAGO/Alexander Pohl

Ein Autofahrer (38) aus Gröbenzell war am Samstag gegen 17.50 Uhr auf der Olchinger Straße in Richtung Olching unterwegs. Im Kreuzungsbereich Kirchenstraße wollte ihn plötzlich ein anderer Autofahrer überholen. Doch anstatt das Manöver zügig durchzuführen, fuhr der Autofahrer über eine Strecke von rund 200 Metern neben dem Gröbenzeller her. Als er gefährlich nahe an einen Fahrradfahrer kam, entschloss sich der 38-Jährige dazu, rechts ranzufahren und den Drängler vorbei zu lassen.

Doch dieser brach das Überholmanöver ab und stellte sich hinter den Gröbenzeller. Dann beleidigte er ihn und verfolgte ihn. Erst als der 38-Jährige die Polizei verständigt hatte, entfernte sich der Autofahrer in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon (08142)2930.