Autohaus Haas – Topangebote für Winterreifen und Kompletträder

Reifen schon gewechselt? Große Reifenwechselaktion in Olching

Von: Hans Kürzl

Autohaus Haas in Olching ist Ihr Volkswagen-Partner: Neben den neuen Modellen, wie dem VW ID.5, gibt es auch viele Gebrauchtwagen. © Autohaus Haas

Das Autohaus Haas in Olching ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um Ihr Auto geht – ob Reparatur, Komplettreinigung, Reifenwechsel und vieles mehr.

Ihr Fahrzeug hat einen Kratzer, einen Sprung in der Scheibe, muss vermessen werden? Oder steht eine Komplettreinigung an? Sie suchen noch nach dem passenden Partner dafür, nach der top-geeigneten Werkstatt? Dann sind Sie im Autohaus Haas genau richtig – in der Werner-von-Siemens-Straße 14 im Gewerbegebiet von Olching.

Überhaupt ist man dort in allen Autolagen auf der sicheren Seite der Straße. Das beginnt schon beim Schutz vor finanziellen Folgen, wenn tatsächlich einmal etwas passiert sein sollte. „Als direkter Ansprechpartner können wir unseren Kundinnen und Kunden die gesamte Palette unmittelbar vor Ort anbieten“, sagt David Schmidt über die Volkswagen Autoversicherung. Die einfache und unkomplizierte Abwicklung stehe dabei stets im Vordergrund, durch unser geschultes Fachpersonal. „Möglich macht dies die unkomplizierte Schadensabwicklung durch unser geschultes Fachpersonal“, betont David Schmidt in diesem Zusammenhang. Die Reparaturen selbst würden dabei stets mit Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.

Autohaus Haas steht für eine komplette Betreuung vor Ort. © Autohaus Haas

Warum der Wechsel der Kfz-Versicherung sich lohnt?

„Wer gerade den Wechsel seiner bisherigen Versicherung ins Auge fasst, sollte daher den Stichtag 30. November unbedingt im Auge behalten“, rät Schmidt. Und es gibt viele gute Argumente, die dafürsprechen, sich der Volkswagen Autoversicherung anzuvertrauen. Das Sichern der neuen Tarife mit besonders günstigen Konditionen, zum Beispiel für Elektrofahrzeuge gehört dazu.



Beiträge sind durch Tarifoptimierungen günstiger geworden.

Auch für Seat- und Cupra-Kunden seien Versicherungsangebote selbstverständlich möglich, ebenso für Firmenflottenversicherungen ab drei Fahrzeugen.

David Schmidt und sein Team bei Autohaus Haas sind der erste Ansprechpartner, wenn es um die Abwicklung einer VW-Versicherung geht. © Autohaus Haas

Autohaus Haas – Topangebote für Winterreifen und Kompletträder

Das sichere Gefühl komplett machen – angesichts der nahenden kalten Jahreszeit – die Topangebote für Winterreifen und Kompletträder. Neben einer großen Auswahl, bieten sie eine 36 monatige Reifen-Garantie. Ein zuverlässiger und kundenfreundlicher Schutz im Schadensfall – egal, ob der durch Bordsteinkanten, spitze Gegenstände oder Vandalismus entstanden ist. Das Autohaus Haas in der Werner-von-Siemens-Straße 14 in Olching berät Sie dazu sehr gerne.

An dieser Stelle bittet das Autohaus Haas darum, sich rechtzeitig einen Termin zum Wechseln auf Winterreifen geben zu lassen. „Warten Sie nicht bis zum ersten Schneefall“, heißt es daher aus dem Autohaus. Zum einen müsse man dann mit längeren Wartezeiten rechnen. Zum anderen erfolgt der Hinweis, dass gute Reifen grundsätzlich und speziell gute Winterreifen den Bremsweg verkürzen und somit jedem Volkswagen besseren Halt bei Nässe und in engen Kurven geben. Und deshalb bietet das Autohaus Haas gleich acht Termine zum Reifenwechsel an:

Reifenwechsel-Tage im Autohaus Haas in Olching © Autohaus Haas

An Freitagen An Samstagen 21. Oktober 22. Oktober 28. Oktober 29. Oktober 4. November 5. November 11. November 12. November

Im Autohaus Haas finden Sie auch viele preiswerte Fahrzeug-Angebote. Zum Beispiel überzeugt der T-Cross STYLE als urbaner Allrounder und glänzt in der Farbe Rauchgrau Metallic. © Autohaus Haas

Des weiteren stehen Ihnen mehrere Ausführungen des T-Cross STYLE mit verschiedenen Ausstattungen und Farben zur Verfügung.

Gerne werden Sie von folgenden Ansprechpartnern beraten:

Thomas Reil: Verkauf Neuwagen / Tel.: 08142 / 4831 13 / E-Mail: thomas.reil@autohaus-haas.de

Robert Schmitt: Verkauf Neuwagen / Tel.: 08142 / 4831 34 / E-Mail: robert.schmitt@autohaus-haas.de

Kontaktdaten

Autohaus Haas GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 14

82140 Olching

Telefon: 08142 48310

Web: www.autohaus-haas.de