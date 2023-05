Autohaus Haas in Olching – Ihr zuverlässiger Partner für Volkswagen Fahrzeuge und umfassenden Service

Willkommen im Autohaus Haas © Autohaus Haas

Zuverlässig, engagiert – motiviert, nah am Kunden

„Autohaus Haas in Olching – Ihr zuverlässiger Partner“. Das ist in der Region so etwas wie eine unausgesprochene Wahrheit. Langjährige Erfahrung, Qualitätstreue und Service auf höchstem Niveau haben das Autohaus im Olchinger Gewerbegebiet an der Werner-von-Siemens-Straße 14 zur ersten Adresse für Volkswagen und zum zertifizierten Servicepartner für die Marken Seat und Cupra werden lassen.

Ein erfahrenes Verkaufsteam begleitet gewerbliche wie private Kunden vom ersten Schritt an, um den Traum auf vier Rädern wahr werden zu lassen. Unabhängig davon, ob es ein zuverlässiger Kleinwagen werden soll, eine elegante Limousine, ein robuster SUV oder ein universell einsetzbarer Kombi. Und das Angebot ist groß. Denn nicht nur Neuwagen locken, sondern auch top gepflegte und gewartete Gebrauchtwagen.

Impressionen vom Autohaus Haas in Olching Fotostrecke ansehen

Das wird ergänzt durch maßgeschneiderte Leasing- und Finanzierungsangebote. Die Zusammenarbeit mit renommierten und erfahrenen Anbietern hilft, kundengerechte Lösungen zu erarbeiten. Selbstverständlich gilt dies ebenso für Versicherungen – damit Sie mit Ihrem Fahrzeug in jeder Beziehung gut und mit einem sicheren Gefühl unterwegs sind.

Werbetafel T-Roc Cabriolet final © Autohaus Haas

Von der Reparatur bis zur Versicherung – alles aus einer Hand

Und wenn doch einmal etwas hakt: Ein motiviertes Werkstattteam hilft Ihrem Fahrzeug schnell wieder auf die Räder. Denn auch für Pflege, Instandhaltung und Wartung ist das Autohaus Haas in Olching Ihr zuverlässiger Partner. Auf Wunsch gehören eine professionelle Fahrzeugreinigung, Klimaanlagenreinigung und Reifenwechsel mit in das Serviceangebot.

Ausgezeichneter Seat Service beim Autohaus Haas. © Autohaus Haas

Dabei helfen Original-Ersatzteile, den hohen technischen Standard eines Volkswagens, Seat oder Cupra aufrecht zu erhalten. Dies gilt erst recht nach einem Unfall – sowohl für die Instandsetzung des Fahrzeugs an sich als auch für alle Versicherungsfragen. Die enge Zusammenarbeit mit Versicherungen und Gutachtern ermöglicht es, Lösungen nah am Kunden zu erarbeiten und so für ein hohes Maß an Zufriedenheit zu sorgen.

Jobs, Aus- und Weiterbildung in einem dynamischen Umfeld

Auf Jobsuche? Autohaus Haas sucht motivierte Kollegen © Autohaus Haas

Dazu gehören engagierte, motivierte Mitarbeiter. Als expandierendes Unternehmen bietet das Autohaus Haas in Olching attraktive Jobangebote. Das beginnt bei Praktika und Ausbildungsplätzen, die den Einstieg in unterschiedliche Berufe ermöglichen. Nach abgeschlossener Ausbildung besteht die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und somit beizutragen, dass sich das Autohaus Haas in seinem dynamischen Umfeld stetig weiterentwickelt.

Sie sind herzlich eingeladen, das Autohaus Haas in Olching persönlich kennenzulernen. Gerne können Sie sich auch auf der Website www.autohaus-haas.de informieren. Das Team freut sich darauf, Sie begrüßen zu dürfen – in Olching an der Werner-von-Siemens-Straße 14. Hk

Kontakt

Autohaus Haas GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 14

82140 Olching

Telefon: 08142 48310

Web: www.autohaus-haas.de