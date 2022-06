Autohaus Haas: Hochwertiger Service für Ihr Fahrzeug – jetzt mit Neukundenrabatt

Das Autohaus Haas ist Seat- und Cupra-Servicepartner. © Autohaus Haas

Seit kurzem bietet das Autohaus Haas seinen zuverlässigen Service auch für Seat- und Cupra-Fahrzeuge an. Neukunden erhalten jetzt 15 Prozent bei ihrem ersten Service-Besuch.

Zuverlässige Qualität rund um Ihr Fahrzeug: Das bietet Ihnen das Autohaus Haas in Olching! Egal, was Sie für Ihr Fahrzeug benötigen: von Fahrzeugwäsche über Service und Zubehör bis hin zu Pflege-Paketen ist alles im Angebot für Ihren Wagen.

Neue Partnerschaft mit Seat und Cupra beim Autohaus Haas

Das Autohaus Haas ist als Vertriebspartner von VW bereits mit einer breiten Auswahl an Fahrzeugen aufgestellt, für die die obigen Service-Leistungen selbstverständlich sind. Diesen Service bietet das Autohaus Haas nun auch für Seat- und Cupra-Kunden an: Die neue Partnerschaft mit den beiden starken Marken macht’s möglich!

Lukas Millig, Serviceberater Seat © Autohaus Haas

„Mutig in der Designsprache der Fahrzeuge“ – so beschreibt Lukas Millig vom Autohaus Haas die neuen Fahrzeuge von Seat und Cupra! Nicht nur die Qualität der Fahrzeuge in puncto Materialien und Verarbeitung habe sich in den letzten Jahren nochmals verbessert – die Automodelle bieten durch die große Bandbreite und ihre individuelle Klasse für jeden Fahrertyp etwas. Vom Führerscheinneuling bis zum Autoliebhaber – das sportliche Auftreten beider Marken ist für jeden attraktiv! Und das bei einem sehr fairen Preis-Leistungsverhältnis, denn, so Millig: „Man zahlt hier nicht nur den Markennamen!“

Wir sind – auch aus vollster Überzeugung – konkurrenzfähig auf dem hart umkämpften Automarkt.

Wie ist das Verhältnis mit den Kunden, die sich mit Ihrem Seat- bzw. Cupra-Fahrzeug für eine Serviceinspektion oder Reparatur im Autohaus Haas entschieden haben, Herr Millig? „Die Kundschaft ist entspannt und locker im Umgang und überzeugt von unseren Fahrzeugen“, so Millig. „Zu Anfang, Ende 2021, hatten wir ein bis zwei Service-Anfragen pro Woche für Seat und Cupra. Mittlerweile sind wir bei zwei bis drei Anfragen pro Tag! Somit sind wir – auch aus vollster Überzeugung – konkurrenzfähig auf dem hart umkämpften Automarkt.“ Diese Konkurrenzfähigkeit schlägt sich auch in den Extras nieder: Wer ab 2019 bereits einen Cupra besitzt, bekommt beim Autohaus Haas verschiedene Serviceleistungen dazu, wie etwa Wischwasser auffüllen, Fahrzeugwäche und mehr! Und sollte der Wagen doch länger in der Werkstatt stehen, gibt es bei gewissen Serviceleistungen auch Anspruch auf einen Mietwagen.

Für welche Fahrzeuge schwärmt denn Lukas Millig am meisten? „Ganz klar für den Cupra Formentor und den Seat Leon FR. Das sind einfach wunderbare Fahrzeuge!“

Jetzt 15 Prozent Rabatt beim Autohaus Haas für Neukunden

Also zögern Sie nicht! Vereinbaren Sie gern einen Service- oder Reparatur-Termin beim Autohaus Haas und überzeugen Sie sich von einem perfekten Service zu Ihrem Seat- und Cupra-Modell! Service-Neukunden profitieren dabei von der Service-Aktion für Seat und Cupra: Beim ersten Werkstattbesuch erhalten Sie 15 Prozent Rabatt auf bspw. Räderwechsel mit Einlagerung, Service- und Reparaturarbeiten oder Fahrzeug-Aufbereitung und Smartrepair.

Das Autohaus Haas bietet Neukunden einen Rabatt an. © Autohaus Haas

Kontakt

Autohaus Haas GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 14

82140 Olching



Telefon: 08142 48310

Web: www.autohaus-haas.de

