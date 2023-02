Durchstarten im Autohaus Haas in Olching

Werden Sie Teil des motivieren Teams vom Autohaus Haas in Olching © Autohaus Haas

Das Automobil für die Zukunft aufstellen und gleichzeitig den eigenen beruflichen Werdegang in sichere Bahnen lenken – das Autohaus Haas bietet viele Möglichkeiten durchzustarten.

Von Praktikum bis hin zur Ausbildung besteht im Autohaus Haas in Olching die Möglichkeit in einen Job und ein Aufgabengebiet reinzuschnuppern oder seine Karriere gleich zu starten.

Offene Stellenangebote im Autohaus Haas

Azubis können sich ab sofort bewerben! © Autohaus Haas

✔️ Ausbildung zum Automobilkaufmann (m/w/d) ✔️ Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) ✔️ Automobilverkäufer (m/w/d) ✔️ Teiledienstmitarbeiter (m/w/d) ✔️ Serviceassistent (m/w/d)

Spannende Jobs mit viel Abwechslung

Innerhalb der Ausbildung zum Automobilkaufmann (m/w/d) lernt man zum Beispiel, wie man Fahrzeuge verkauft, wie man Service-Kunden berät und wie man Produktgespräche führt. Sie erhalten dabei eine umfassende Schulung und stets Unterstützung durch erfahrene Mitarbeiter.

Wer sich für eine Ausbildung im Servicebereich des Autohaus Haas entscheidet, erhält die Qualifikation zum Kfz-Mechatroniker. Heißt: Er oder Sie kann Fahrzeuge fachgerecht reparieren, warten oder zum Beispiel fit für die nächste Jahreszeit machen.

Das sind nur zwei der Möglichkeiten mit einer guten Ausbildung die Berufskarriere zu starten. Ebenfalls bietet die Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) tolle Chancen.



Tipp: Reinschnuppern im Praktikum Vor der Ausbildung kann aber auch schon ein Praktikum Sicherheit geben, in welche beruflichen Bahnen man einschwenken will. Praktikanten haben die Möglichkeit, in allen Bereichen des Autohauses zu arbeiten. Dabei erhalten Sie einen Einblick in die verschiedenen Aspekte eines Autohauses mit Tradition und Zukunft. Kommen Sie auf uns zu und informieren Sie sich.

Insgesamt bietet das Autohaus Haas eine Vielzahl von Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in einer dynamischen und zukunftsorientierten Branche.

Immer wieder neu: verschiedene Angebote an Neu- und Gebrauchtwagen © Autohaus Haas

Im Autohaus Haas erwartet Sie eine große Auswahl an Fahrzeugen, sowohl Neu- als auch Gebrauchtfahrzeuge, sowie eine breite Palette an Serviceleistungen. Kunden können hier also nicht nur ein neues Auto kaufen, sondern auch ihr bestehendes Fahrzeug warten und reparieren lassen.

Thomas Reil: Verkauf Neuwagen

Tel.: 08142/4831-13

E-Mail: thomas.reil@autohaus-haas.de

Robert Schmitt: Verkauf Neuwagen

Tel.: 08142/4831-34

E-Mail: robert.schmitt@autohaus-haas.de

Kontakt

Autohaus Haas GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 14

82140 Olching

Telefon: 08142/4831-0

E-Mail: info@autohaus-haas.de

Web: www.autohaus-haas.de