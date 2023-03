Autopark Emmering – Gebrauchtwagenspezialist sucht tatkräftige Unterstützung

Herz für Oldies: Autopark Emmering © Autopark Emmering

In Emmering und Umgebung ist der Autopark Emmering längst eine feste Größe der Automotiv-Branche. Geschäftsführer Manfred Heilbrunner sucht ab sofort Verkäufer/in m/w/d & Mechatroniker/in m/w/d.

Geschäftsführer Manfred Heilbrunner und sein Team bieten den zufriedenen Kunden einen Rundumservice: „Von der Gebrauchtwagensuche, über sämtliche Serviceangebote, bis hin zur Reifeneinlagerung – bei uns erhält man alles aus einer Hand!“ Aus Platzgründen zieht das Unternehmen zum Jahreswechsel auf ein größeres Grundstück und würde sich in diesem Rahmen über motivierte Neu-Zugänge für den Gebrauchtwagen-Verkauf und zur Verstärkung des Werkstattteams freuen.

Professionalität, Vertrauen und Begegnungen von Mensch zu Mensch

Baustelle Autopark Emmering © Autopark Emmering

Top Fahrzeuge – Top Finanzierung – Top Service: Damit wirbt Heilbrunner auf seiner Homepage. Über die Jahre baute sich der Gebrauchtwagenspezialist einen beachtlichen Stamm an zufriedenen Kunden auf. Der gebürtige Emmeringer, welcher seit 30 Jahren im KFZ-Bereich tätig ist, machte sich 2008 selbstständig: „Ursprünglich komme ich aus der Baustellen-Elektrik“, so der sympathische 58-Jährige. Er erinnert sich zurück: „Da mich der KFZ -Bereich jedoch schon immer interessierte, schulte ich um und war viele Jahre im Verkauf von Gebrauchtwägen tätig.“

Vor allem den direkten Kontakt mit Menschen schätze er an seinem Berufsalltag. Dabei bietet der Autopark Emmering seinen Kunden von der individuellen Gebrauchtwagensuche, über alle Serviceangebote (inklusive TÜV/ AU), bis hin zu sämtlichen Reparaturen, Reifenwechsel und -einlagerung ein Rundum-Sorglos Paket an. Auch der Sohn des Unternehmers wurde inzwischen in der betriebseigenen Werkstatt Teil des Teams: „Mein Sohn ist Meister im KFZ-Techniker-Handwerk und bringt, nicht zuletzt durch seine Ausbildung bei Porsche und jahrelanger Expertise, die perfekte Ergänzung für das Unternehmen mit!“, freut sich der zweifache Familienvater.

Mittlerweile erstreckt sich der Radius seines Kundenstamms weit über die Grenzen Deutschlands hinaus: „Durch das Internet steigerte sich unsere Bekanntheit enorm; wir liefern europaweit Autos aus.“ Dabei liege der Fokus vor allem auf deutschen Automarken wie etwa Audi, BMW, Mercedes, oder Mini. Jedoch auch einige Busse und Nutzfahrzeuge seien stets im großzügigen Angebot des Autoparks zu finden. „Uns ist es wichtig, ein möglichst breites Spektrum vorzuweisen, um für sämtliche Vorstellungen unserer Kunden das passende abgreifen zu können“, so der Geschäftsführer. Lächelnd fügt er hinzu: „Und was nicht passend ist, wird gesucht – und gefunden!“

mobile.de Bewertungen für Autopark Emmering

Umzugsgrund: „Wir platzen!“

Baustelle Autopark Emmering © Autopark Emmering

… Besser könnte man es wohl nicht auf den Punkt bringen. So übersteige der benötigte Platz für das umfangreiche Angebot des Autohofs mittlerweile die verfügbaren Kapazitäten um Längen. „Ende des Jahres wird es nach drei Jahren Planung so weit sein. Das neue Grundstück befindet sich in der Unteren Au, in der Moosfeldstraße 22“, freut sich der ortsverbundene Emmeringer; „dann ist auch unsere Werkstatt, über die alle Service- und Reparaturarbeiten laufen, endlich mit auf dem Gelände.“

Ein besonderes Highlight: Im neuen Gebäude wird der Bereich „Nachrüstung, Codierung und Leistungsoptimierung“ weiter ausgebaut werden. Heilbrunner freut sich sehr über einen echten Mehrgewinn für sein Unternehmen: „Mit Martin Moser, im Landkreis bekannt unter dem Namen ,Moses‘, freuen wir uns auf jahrzehntelange Top-Erfahrung in Sachen Webasto Standheizungen, diversen Elektronikeinbauten und vielem mehr!“

Verkäufer/in m/w/d & Mechatroniker/in m/w/d gesucht!

Baustelle Autopark Emmering © Autopark Emmering

Heilbrunner würde sich zukünftig über zwei weitere Gesichter für den Autoverkauf sowie zur Unterstützung innerhalb der Werkstatt im mittlerweile 3-köpfigen Team freuen: „Wir haben es wirklich lustig miteinander“, so der sympathische Geschäftsführer über die Atmosphäre innerhalb des Teams. Am Herzen liege ihm neben der Motivation, Neues zu erlernen und bereits Erworbenes tatkräftig mit einzubringen, vor allem eine gute Vertrauensbasis sowie Spaß an der Arbeit: „Die Neuen im Team sollen ganz einfach gerne mit Menschen zu tun haben und Freude an Autos und am Verkauf haben!“ Dabei sei es für Heilbrunner auch denkbar, Quereinsteiger, wie er es selbst einmal war, in die KFZ-Welt einzuführen. „Alles, was man noch nicht kann, lernt man bei uns dazu. Hauptsache, das Herz ist mit dabei!“

Jetzt bewerben Sie fühlen sich angesprochen und haben Lust, mit Elan und Fachwissen das sympathische Team von Autopark Emmering zu unterstützen? Wenden Sie sich per E-Mail mit einer aussagekräftigen Bewerbung an m.heilbrunner@autopark-emmering.de

Kontakt

Autopark Emmering

Manfred Heilbrunner

Brucker Str. 15

82275 Emmering

Telefon: 08141 2284644

E-Mail: m.heilbrunner@autopark-emmering.de