B2: Transporter in Graben gedrängt

Puchheim/Eichenau - An der Abzweigung nach Puchheim und Eichenau kommt es an der B 2 immer wieder zu gefährlichen Situationen. Am Dienstag etwa konnte ein Autofahrer einen Zusammenstoß nur dadurch vermeiden, dass er in den Straßengraben auswich.

Der 38-Jährige war um 8.45 Uhr mit seinem Ford-Transit in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Bei Puchheim-Ort fuhr er aus. In der Einschleifung nahm ihm ein schwarzen Mercedes Vito die Vorfahrt. Der 38-Jährige steuerte seinen Transporter in den Graben und rammte dort einen Leitpfosten. Der entstandene Blechschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Vito fuhr einfach weiter. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Polizei rechnet sich aber Chancen aus, den Unfallflüchtigen zu erwischen. Der Vito hatte eine auffällige Dachbox. Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion Gröbenzell zu melden, Telefon (0 81 42) 5 95 20.