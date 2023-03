Bei ihm ist die Kolpingsfamilie Familiensache

FFB

Die Kolpingsfamilie gibt es in Fürstenfeldbruck seit über 160 Jahren. Dass sie so lange aktiv sein kann, liegt an vielen guten Seelen, die ihre Freizeit für die Vereinsarbeit opfern. Menschen wie Klaus Bosch, bei dem die Kolpingsfamilie eine wahre Familienangelegenheit ist.

Fürstenfeldbruck – „Wir streiten uns schon ewig, wer eigentlich der älteste im Brucker Vereinsregister eingetragene Verein ist“, erzählt Klaus Bosch von der Kolpingsfamilie. „Wir oder der ehemalige Männergesangsverein, die jetzige Chorgemeinschaft Fürstenfeldbruck.“ Es ist natürlich kein ernstgemeinter Streit. Aber eine Überlegung wert, denn die Kolpingsfamilie blickt auf eine über 160-jährige Geschichte zurück.

Chronik lückenlos

Klaus Bosch führt die Brucker Kolpingsfamilie mit ihren 110 Mitgliedern seit dem Jahr 2014 als Vorsitzender an. Der Verein ist bei der alteingesessenen Brucker Familie seit Generationen allgegenwärtig, erinnert sich Klaus Bosch zurück. So taucht in der lückenlos erhaltenen Chronik als 34. Vorsitzender im Jahr 1922 der Name Bosch erstmals auf: Albert Bosch. „Das war mein Opa“, erklärt Klaus Bosch. 32 Jahre später, im Jahr 1954, liest man Klaus Bosch als 44. Vorsitzenden. „Das war mein Vater“, sagt der heutige Vorsitzende. Er selbst war schon seit 1991 als Stellvertreter aktiv dabei.

Und eigentlich schon viel früher: Schon als Kind haben ihn seine Eltern zu Veranstaltungen – hauptsächlich zum Kegeln – mitgenommen. „So bin ich quasi von Anfang an in das Gemeinschaftsleben hineingewachsen.“

Christliche Werte

Die Kolpingsfamilie sei nicht mit einem herkömmlichen Verein zu vergleichen, meint Klaus Bosch. „Wir sind mehr eine sozial ausgerichtete Gemeinschaft, wo sich Gleichgesinnte treffen, sich weiterbilden und den Menschen auch Rückhalt bieten“, sagt er. Nach dem Motto des Gründers Adolph Kolping „verantwortlich leben, solidarisch handeln“ richtet der Verein sein Wirken ganz nach den christlichen Werten aus.

Man trifft sich jeden Montag, außer in der Ferienzeit, ab 19.30 Uhr im Kolpingheim in der Adolf-Kolping-Straße 3a. Zu den regelmäßigen jährlichen Veranstaltungen zählen der Bittgang im Mai, ein Gartenfest, vier Seniorennachmittage, der Kolping-Gedenktag im Dezember und zweimal im Jahr Ehrungen von Mitgliedern. „Und zwar bei der Jahreshauptversammlung und dem Kolping-Gedenktag“, zählt Bosch auf. Aber auch beim Volksfesteinzug und am Volkstrauertag ist die Kolpingsfamilie vertreten. Zudem richtet sie für die Pfarrei an Fronleichnam den Altar im Stadtpark her und ist seit Jahrzehnten für die Besetzung der Himmelträger der Pfarrei St. Magdalena an Fronleichnam zuständig.

Erwachsenenbildung

Was bei den wöchentlichen Treffen geboten wird, können die Mitglieder aus dem Schaukasten an der Kirche St. Magdalena, der Tagespresse und auf der Homepage erfahren. „Wir bieten Film-, Reisevorträge, Lesungen aber auch aus dem Themenkreis Politische Bildung, Kultur und Christliche Vorträge an“, erklärt Bosch. „Wir sind Mitglied im Brucker Forum und machen somit auch Erwachsenenbildung“.

Die zwei Jahre Corona-Pandemie haben auch bei der Kolpingsfamilie Spuren hinterlassen. So wurde das Programm vor Corona jährlich erstellt und rechtzeitig vor Jahresbeginn an die Mitglieder verschickt. „Das war stets ein großer Aufwand. Jetzt, nach der Pandemie, fehlt mir dazu noch der Elan“, gibt Bosch zu. „Das Programm wird derzeit in einer weniger aufwendigeren Form und Vorausschau erstellt.“

Viele Jahrzehnte arbeitete die Kolpingsfamilie eng mit dem inzwischen aufgelösten Elternkreis behinderter Kinder zusammen. Zudem unterstützt sie jedes Jahr einen ortsansässigen Verein oder eine Organisation sowie den „Ball der lachenden Herzen“ – ein Fest für Menschen mit Einschränkungen, das die Faschingsfreunde organisieren. „Wir freuen uns über jeden, der Mitglied bei uns werden will“, wirbt Bosch. „Mitmachen kann jeder, gleich, wie alt er ist, und welcher Konfession er angehört. Wer Anschluss sucht, ist bei uns gern gesehen.“

Alles begann als Katholischer Gesellenverein

Gegründet wurde die Brucker Kolpingsfamilie am 10. März 1861 vom Hammerschmiedgesellen Josef Schapperer unter dem Namen „Katholischer Gesellenverein“ im Gasthaus des Bierbrauers Johann Baptist Trappentreu in der heutigen Hauptstraße 14. Ein Jahr später zählte der Verein 162 Mitglieder. Erster Präses war Johann Baptist Gunzelmann. 1871 fand die erste Fahnenweihe statt und im Jahr 1889 zog man ins neue Vereinslokal Jungbräu.



Das heutige Kolpingheim wurde 1931 gekauft. Zwei Jahre später musste das Heim an die Kirchenverwaltung veräußert werden. Während des Zweiten Weltkriegs ruhte das Vereinsleben.



Im Jahre 1945 durfte mit Genehmigung der Amerikaner das Vereinsleben wieder aufgenommen werden. Ein Jahr später zählte die Kolpingsfamilie bereits wieder 223 Mitglieder. 1948 erwarb der Verein das Kolpinghaus von der Kirchenverwaltung zurück. Im Jahr 1951 fand das 90. Gründungsfest in der Jahnhalle statt.



Die Namensänderung vom Katholischen Gesellenverein in Kolpingsfamilie wurde bei der Mitgliederversammlung 1955 beschlossen. 1960 erhielt die Angerstraße den Namen Adolf-Kolping-Straße. 1969 wurde eine Kegelbahn gebaut, 1971 die erste Frau in den Verein aufgenommen. In den 1970er- und 80er-Jahren wurde das Kolpingheim renoviert. In den 1990er-Jahren folgten die Saalrenovierung und der Einbau einer Erdgasheizung sowie ein Neubau der Kegelbahn. Im Jahr 2011 feierte der Verein seinen 150. Geburtstag. dm



Steckbrief: Gründung: 1861; Mitglieder: 110; Kontakt: Adolf-Kolpingstraße 3a, E-Mail kolping.ffb@t-online.de

