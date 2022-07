Beim zehnten Circus St. Ottilien wollen alle hoch hinaus

Von: Ulrike Osman

Teilen

Alle Hände und möglichst auch alle Diabolos fliegen hoch! Mönche und Lehrer lassen sich eine Zirkusnummer zeigen. © Weber

St. Ottilien – Wer sich in diesen Tagen aus westlicher Richtung der Erzabtei nähert, sieht es bereits von Weitem im Grünen leuchten – das blau-gelbe Zirkuszelt auf der Klosterwiese. Drumherum wird noch eifrig gewerkelt und geprobt, damit bis zur Premiere des Circus St. Ottilien am 15. Juli alles sitzt.

„Wir fiebern sehr und schlafen keine Nacht mehr durch“, sagt Zirkusdirektor Martin Metz. Der Circus St. Ottilien ist ein Mammutprojekt, das Schüler und Lehrer des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums mit den Mönchen des Klosters auf die Beine stellen. Seit 1991 heißt es alle drei Jahre „Manege frei“ für selbst entwickelte und einstudierte Nummern, wobei Corona zuletzt zu einer vierjährigen Pause zwang.

Erzabt tritt mit Rap und „Black Brothers“ auf

Nun können es alle Beteiligten kaum erwarten, dass es wieder losgeht, zumal ein kleines Jubiläum ansteht – es ist der zehnte Circus St. Ottilien. Mehr als 600 Leute sind bereits das ganze Schuljahr mit den Vorbereitungen für das zehntägige Festival beschäftigt. Die gesamte Organisation haben die Oberstufenschüler übernommen – es gibt kein P-Seminar, das sich nicht mit dem Circus beschäftigt. Geplant sind 16 Vorstellungen, für die insgesamt 52 Nummern einstudiert wurden – ein Riesen-Pool an Attraktionen, von denen in jeder Vorstellung etwa die Hälfte zu sehen sein wird.

Das blau-gelbe Zirkuszelt ist Zentrum des zehntägigen Festivals mit 16 Vorstellungen. In 31 Buden darum herum werden Spiele und Kulinarisches angeboten. © Peter Weber

Geprobt wird seit dem Halbjahr zweimal in der Woche, um die Coronazeit aufzuholen, während der bestenfalls zu Hause geübt werden konnte. Zwei Tiernummern mit Hunden seien ausschließlich daheim einstudiert worden, erzählt Sportlehrerin Kirsten Heithoff.

Als besonderes Highlight tritt traditionell auch das Oberhaupt des Klosters in der Manege auf. Erzabt Wolfgang Öxler will einen „Revival-Rap“ vortragen und denkt nach eigenem Bekunden sogar darüber nach, sich für diesen Anlass ein Tattoo stechen zu lassen. Außerdem wird er mit Abtprimas Notker Wolf und Bruder Otto Betler als „Black Brothers“ gemeinsam Musik machen.

Weitere Veranstaltungen

Zum ersten Mal haben die Schüler auch die Jahrmarktsbuden selbst gebaut, 31 an der Zahl. Hier werden Spiele und Kulinarisches angeboten, kündigt die für den Jahrmarkt zuständige Lehrerin Veronika Lehmann an. Es werde so viel geboten, „dass man sich den ganzen Tag hier aufhalten kann“.

Zu den Vorstellungen finden im Zelt und auf dem Gelände weitere Veranstaltungen statt, darunter am 17. Juli das Benediktusfest, das abends von der Spendengala „Scheine für Steine“ zugunsten des geplanten Schulneubaus gekrönt wird. Geplant ist ein Quiz mit vier Rateteams, bestehend aus Lehrern, Schülern, Mönchen und Prominenten, unter ihnen TV-Komiker, Moderator und Musiker Wigald Boning. Seine Frau Teresa, Ex-Ottilianerin, Tochter des ehemaligen Latein- und Religionslehrers Gerhard Tieschky und preisgekrönte Sopranistin, soll den Abend musikalisch umrahmen. Die Zuschauer können auf die Rateteams setzen und als Hauptpreis einen Rundflug über St. Ottilien und das Fünf-Seen-Land gewinnen.