Benediktusfest mit Trachten-Flohmarkt und Spendensammlung

Von: Helga Zagermann

Der Gottesdienst auf dem Vorplatz der Klosterkirche ist stets gut besucht. Er ist Auftakt für das Benediktusfest, das den ganzen Tag lang läuft. © mm

Zum Benediktusfest am Sonntag, 17. Juli, auf dem Gelände der Erzabtei werden Tausende Gäste erwartet.

St. Ottilien – Zumal an diesem Wochenende beziehungsweise Tag nebenan in Kaltenberg die Ritterspiele laufen, im Circus St. Ottilien die ersten Vorstellungen zu sehen sind und eine große Spendenaktion zugunsten des geplanten Neubaus des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums auf die Beine gestellt wird. Und dann findet auch noch ein Trachtenflohmarkt statt.

Das Benediktusfest, das seit mehr als 40 Jahren gefeiert wird, beginnt um 9.15 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Kirchenvorplatz. Zirkusvorstellungen sind am Sonntag ab 11 und ab 15 Uhr zu erleben. Restkarten gibt es nur noch an der Tageskasse. Um 14 Uhr beginnt eine Führung durch das Missionsmuseum, um 14 Uhr ein Konzert in der Klosterkirche.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen die Klosterbetriebe, also die Teams von Hofladen und Klostermetzgerei. Es gibt eine Spielwiese für Kinder und Familien, zudem werden Klosterprodukte verkauft. Der Secondhand-Trachtenmarkt der Aktion Hoffnung ist bei der Wäscherei (Erzabtei 9) aufgebaut. Hier werden von 11 bis 16 Uhr Dirndl, Blusen, Schürzen, Lederhosen, Hemden und Janker verkauft. Mehr als 2000 Kleidungsstücke stehen zur Wahl. Mit dem Reinerlös unterstützt die Aktion Hoffnung ein Flüchtlingsprojekt in Istanbul.

Nicole Vaas (l.) und Simone Pohl präsentieren einen Teil der Dirndlauswahl, die beim Markt in St. Ottilien angeboten wird. © Andrea Haslacher

Am Sonntagabend heißt es schließlich „Scheine für Steine“. Die Spendengala beginnt um 20 Uhr im Zirkuszelt. Stargäste sind Komiker Wigald Boning und Moderator Sigmund Gottlieb. Die Moderation des Abends übernimmt aber Markus Ücker. Laut Ankündigung der Veranstalter „jüngster Zirkusdirektor in der Geschichte“ Ottiliens. Einlagen kommen von der Opern- und Konzertsängerin Theresa Boning (die Ehefrau von Wigald Boning hat am Ottilianer Gymnasium Abitur gemacht) sowie von „The Black Brothers“ mit Erzabt Wolfgang Öxler, dem emeritierten Abtprimas Notker Wolf und Werner Hörmann, Konrektor des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums.

Die Besucher sollen viele Geldscheine mitbringen, heißt es – denn alle Spenden werden dazu verwendet, damit möglichst bald Stein für Stein ein Neubau für das Gymnasium entstehen kann. Bei dem Quiz werden Teams gebildet, die sich Fragen stellen. Die Zuschauer können Geld auf ein Team setzen. Antreten werden ein Schüler-, ein Lehrer-, ein Kloster- und ein Promi-Team – hier kommen Wigald Boning und Gottlieb ins Spiel. Nach dem Quiz darf gefeiert werden – open end. zag